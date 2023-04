Guardiani della Galassia Vol. 3, primo sguardo a Sylvester Stallone nel nuovo spot

Sylvester Stallone fa ritorno nei panni di Stakar Ogord in uno spot di Guardiani della Galassia Vol. 3 e stavolta sfoggia il costume di Starhawk.

Un nuovo spot tv di Guardiani della Galassia Vol. 3 conferma il ritorno di una delle star più amate nel franchise Marvel: si tratta di Sylvester Stallone. Lo spot offre un primo sguardo al ritorno del divo nei panni di Stakar Ogord, uno degli originali compagni di squadra di Yondu.

Il nuovo filmato mostra Ogord nella sua divisa da Starhawk, assente dalla sua prima apparizione in Guardiani della Galassia Vol. 2 nel 2017.

Nei fumetti, Starhawk è un antieroe che si rigenera ripetutamente nel suo corpo infantile, il che gli permettendogli di manipolare gli eventi per delineare il miglior futuro. Questa ingerenza nella linea temporale alla fine porta a un'iterazione del 31° secolo della formazione dei Guardiani della Galassia.

Parlando del suo ingresso nell'MCU, Sylvester Stallone ha dichiarato a Comicbook.com : "L'MCU] è la mitologia di questa generazione, e forse anche della prossima. Quando il presidente della Marvel Kevin Feige mi ha invitato a bordo mi sono detto, 'Questo è interessante perché non l'ho mai esplorato. Sono legato alla Terra. Questo è qualcosa che avviene in un'altra sfera in cui James Gunn e il team della Marvel hanno creato il proprio mondo, la propria realtà. Ho pensato, Sì, fatemelo visitare. Fatemi fare un salto qui a vedere cosa succede, dove sta andando il futuro'. Ed è stato fantastico".

L'uscita nelle sale italiane di Guardiani della Galassia Vol. 3 è prevista per il 3 maggio.