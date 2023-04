Guardiani della Galassia 3: svelati i nuovi costumi dei protagonisti nel film di James Gunn

I Marvel Studios hanno diffuso in rete le immagini dei Guardiani con indosso i nuovi costumi che sfoggeranno nell'atteso Guardiani della Galassia Vol. 3, scritto e diretto ancora da James Gunn e in uscita nelle sale il 3 maggio prossimo.

Prima di questo film capitava raramente che il team sfoggiasse dei costumi coordinati, segno che questo nuovo Volume vedrà i nostri Guardiani più uniti che mai in quella che sarà la loro ultima avventura in questa configurazione, almeno stando a quanto dichiarato dai vari protagonisti e da James Gunn stesso.

In Guardiani della Galassia Vol. 3, Peter Quill, ancora provato dalla perdita di Gamora, deve riunire la sua squadra per difendere l'universo e proteggere uno di loro. Una missione che, se non sarà portata a termine con successo, potrebbe portare alla fine dei Guardiani così come li conosciamo.

Guardiani della Galassia 3, James Gunn: "Questa volta non si tratta di salvare l'universo, ma se stessi"

Gunn ha scritto e diretto il film, il suo ultimo per i Marvel Studios prima del passaggio ai DC Studios. Nel cast troviamo Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, con Vin Diesel nel ruolo di Groot, Bradley Cooper in quello di Rocket, Sean Gunn, Chukwudi Iwuji, Will Poulter e Maria Bakalova.