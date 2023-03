Guardiani della Galassia Vol. 3: svelata la durata, sarà uno dei film più lunghi dell'MCU

La durata ufficiale di Guardiani della Galassia Vol. 3 sarebbe stata rivelata, anticipando che non solo sarà il film più lungo della saga di James Gunn, ma anche uno dei più lunghi dell'intero Marvel Cinematic Universe.

Guardiani della Galassia Vol. 3: Zoe Saldana e Chris Pratt in una scena

Come rivelato da The Direct, i dettagli sul sito web Atomic Tickets' indicano che Guardiani della Galassia Vol. 3 durerà 2 ore 2 29 minuti, battendo Guardiani della Galassia Vol. 2 di dodici minuti. Questa durata lo rende il quarto film più lungo dell'MCU dopo Avengers: Endgame, Black Panther: Wakanda Forever ed Eternals.

Guardiani della Galassia Vol. 3: Karen Gillan si scusa coi fan per la strana posa di Nebula nel poster

Come previsto, Guardiani della Galassia Vol. 3 ha ottenuto un rating PG-13 dalla Motion Picture Association of America, stesso rating dei due precedenti capitoli. I trailer svelati finora promettono intense battaglie contro il villain Alto Evoluzionario (Chukwudi Iwuji) e anticipano l'arrivo di Adam Warlock (Will Poulter), personaggio anticipato durante le scene post credits di Guardiani della Galassia Vol. 2. Trai nuovi arrivi nel cast anche Maria Bakalova nel ruolo di Cosmo the Spacedog e l'interesse sentimentale di Rocket, la lontra antropomorfa Lylla.

L'uscita nelle sale italiane di Guardiani della Galassia Vol. 3 è prevista per il 3 maggio.