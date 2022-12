Guardiani della Galassia Vol. 3 è il film più atteso del 2023

Mentre il 2022 volge al termine, il pubblico guarda con impazienza al nuovo anno cinematografico. Un recente sondaggio tra oltre 5.000 spettatori realizzato da Fandango ha incoronato Guardiani della Galassia Vol. 3 il film più atteso del 2023.

Secondo il sondaggio annuale sui film più attesi condotto all'inizio di questo mese da Fandango, Guardiani della Galassia Vol. 3 è il film che la maggior parte del pubblico attende di vedere. Al numero due c'è il sequel animato Spider-Man: Across the Spider-Verse, mentre un altro cinecomic Marvel occupa il terzo posto, si tratta di Ant-Man and the Wasp: Quantumania. In ordine decrescente, il resto della top ten vede John Wick: Capitolo 4, Indiana Jones e la

Ruota del Destino, Aquaman e il regno perduto, Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One, The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes, Creed III e The Super Mario Bros. Movie.

Guardiani della Galassia: svelata la posizione dello speciale natalizio nella timeline del MCU

"Con più di cento nuove uscite in arrivo nei cinema, i fan sono entusiasti di rivedere i film sul grande scherm", ha dichiarato l'amministratore delegato di Fandango Erik Davis. "Il nuovo anno promette un aumento significativo dei film che la gente vuole vedere nei cinema, dal ritorno di franchise come Indiana Jones, Creed, Hunger Games e Mission: Impossible, a rivisitazioni molto attese come La sirenetta e Haunted Mansion fino a pellicole fuori dai canoni come Cocaine Bear e M3GAN. Il 2023 vanta una delle line-up cinematografiche più entusiasmanti degli ultimi anni".

In aggiunta ai titoli più attesi, il sondaggio ha anche chiesto agli spettatori cosa si aspettano dalla loro esperienza cinematografica nel prossimo anno. Il sondaggio ha rilevato che il 99% degli intervistati si è detto "entusiasta di vedere più nuovi film debuttare nelle sale", mentre il 97% "frequenterà il cinema più spesso nel 2023 che nel 2022". La percentuale degli intervistati che intende vedere "sei o più film sul grande schermo nel 2023" è arrivata all'84%, con l'82% che afferma che "l'esperienza cinematografica non può essere ricreata a casa", un'idea probabilmente condivisa dal 72% che "vorrebbe vedere più film in IMAX e altri formati di grande schermo premium".