Guardiani della Galassia Vol. 3, Dave Bautista dice addio a Drax: "È finita così all'improvviso"

La fine delle riprese di Guardiani della Galassia Vol. 3, celebrata pochi giorni fa, segnerà anche l'addio definitivo di Dave Bautista al personaggio di Drax il Distruttore.

Guardiani della galassia Vol.2: Un immagine di Drax che ride

"Non ho ancora trovato le parole", ha scritto Dave Bautista sui social media dicendo addio a Drax. "È finito così all'improvviso ed ero ero già impegnato nel mio prossimo film prima di poterlo elaborare tutto. Fine di un viaggio che mi ha cambiato la vita".

Bautista ha detto a Ellen Degeneres la scorsa estate che non avrebbe continuato a interpretare Drax dopo Guardians of the Galaxy Vol. 3 aggiungendo: "Sai, il viaggio ha chiuso il cerchio e sono pronto a farmi da parte e concludere. Non pensavo che la mia uscita dall'MCU sarebbe stata una novità perché pensavo che tutti lo presumessero. È così che funziona: lavoriamo in trilogie e James Gunn ha già annunciato che sarà il suo ultimo film. Quando James avrà finito, anche io avrò finito".

Dave Bautista ha messo in chiaro in più occasioni che il suo amore per il ruolo di Drax aveva a che fare con James Gunn, che era stato originariamente licenziato dalla Disney a causa di battute inadeguate fatte in passato su Twitter. Bautista si è regolarmente espresso contro la Disney a sostegno di Gunn e si è rifiutato di interpretare di nuovo Drax a meno che Gunn non facesse ritorno nel progetto:

"Sono contrattualmente obbligato a fare il terzo film, ma penso che la Marvel e la Disney - se avessi davvero mantenuto la mia posizione e avessi detto 'Non voglio farlo senza James' - penso che mi avrebbero permesso di rescindere il contratto", ha detto Bautista a Variety nel 2019.

Guardians of the Galaxy Vol. 3 arriverà nei cinema nel maggio 2023.