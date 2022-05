Guardiani della Galassia Vol. 3: le foto dal set sembrano confermare il villain del film

Nuove foto dal set di Guardiani della Galassia Vol. 3 sembrano aver svelato l'identità del villain interpretato da Chukwudi Iwuji.

A confermare alcune indiscrezioni sarebbero stati degli scatti, condivisi da Atlanta Filming, che mostravano dei graffiti creati sul set.

Il sito Cosmic Circus ha ora pubblicato un ingrandimento del dettaglio che dimostrerebbe la presenza in Guardians of the Galaxy Vol. 3, diretto da James Gunn, dell'Alto Evoluzionario. La storia inoltre sarebbe ispirata agli eventi legati alla storia sulla Contro-Terra raccontata nei fumetti.

Le nuove foto emerse online sarebbero quindi ambientate nella realtà del tutto simile alla nostra Terra, ma popolata da esperimenti dalle caratteristiche animali e umanoidi.

Gli elementi a sostegno di questa teoria sarebbero le indiscrezioni riguardanti un linguaggio alieno sconosciuto, il fatto che le riprese sembrino ambientate sulla Terra e la presenza di persone i cui costumi sembrano in linea con quelli di ibridi dalle caratteristiche animali.

Tra le pagine dei fumetti della Marvel, inoltre, l'Alto Evoluzionario adotta Adam Warlock a cui dona la Gemma dell'Anima e la storia coinvolge anche i Fantastici Quattro e Gorr.

Il personaggio viene considerato il genetista più importante dell'universo Marvel e i gli esperimenti sul suo codice genetico lo hanno portato ad avere poteri quasi divini, senza dimenticare che ha un cervello altamente evoluto e un esoscheletro cibernetico. L'Alto Evoluzionario riesce inoltre a far evolvere varie forme di vita e sa manipolare e creare materia e energia. Il personaggio è inoltre legato a coscienza cosmica, telepatia, telecinesi, viaggi extra-dimensionali e alterazione della propria statura. L'Alto Evoluzionario sa persino guarirsi senza problemi dopo ferite gravi, restaurando semplicemente i propri codici genetici.