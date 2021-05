Guardiani della Galassia, Dave Bautista parla dello spinoff su Drax e Mantis: "Non ne ho più sentito parlare"

James Gunn aveva ideato uno spinoff di Guardiani della Galassia con protagonisti Drax e Mantis e Dave Bautista ha ora offerto un aggiornamento sul progetto.

L'attore, durante la promozione di Army of the Dead, ha infatti parlato del rapporto che lo lega al regista James Gunn spiegando inoltre il motivo per cui ha deciso di non recitare in The Suicide Squad: Missione Suicida.

Dave Bautista ha spiegato: "Un po' di tempo fa si era parlato di un film su Drax e Mantis. Sono uscite alcune notizie perché era era un'idea di James Gunn".

L'attore ha aggiunto: "Voleva realmente realizzare un film su Drax e Mantis. Mi ha presentato il progetto. Ho pensato che fosse un'idea così brillante, ma non ho più avuto degli aggiornamenti dallo studio".

Bautista ha sottolineato: "Non penso che siano davvero interessati o non rientra nel modo in cui hanno delineato i loro prossimi progetti. Ma, oltre a questo, no. Per quanto riguarda i miei impegni ho avuto la possibilità di recitare in Guardians of the Galaxy Vol. 3 e quella, probabilmente, sarà la fine della storia di Drax".

Army of the Dead, Dave Bautista: "Ho rifiutato The Suicide Squad perché sarei stato pagato meno"

Dave ha inoltre ammesso che Gunn gli aveva offerto un piccolo ruolo in The Suicide Squad: Missione Suicida, ma di aver rifiutato perché si trattava di una partecipazione ridotta e veniva pagato meno rispetto alla cifra ricevuta per Army of the Dead, scegliendo così di venir diretto da Zack Snyder in occasione del progetto prodotto da Netflix.

Drax apparirà nuovamente nel terzo capitolo delle avventure dei Guardiani della Galassia, in uscita il 5 maggio 2023, e non è stato rivelato se il personaggio sarà coinvolto nello speciale natalizio in arrivo su Disney+ nel 2022.