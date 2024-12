Marvel: il set LEGO Marvel di Groot Ballerino è attualmente scontato su Amazon

Oggi vi segnaliamo che il set LEGO Marvel di Groot Ballerino è in offerta su Amazon. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questo articolo di segnalazione, potete trovarlo a 38,24€, con uno sconto del 15% sul prezzo consigliato indicato (44,99€). I dettagli relativi al set tematico in questione sono disponibili passando dal box qui sotto, o in alternativa cliccando su questo indirizzo. Il set LEGO Marvel di Groot Ballerino è venduto e spedito da Amazon.

LEGO Marvel Groot Ballerino: L'icona dei Guardiani della Galassia prende vita

Il ritmo e l'energia del più tenero eroe dell'universo Marvel arrivano a casa vostra con il set LEGO Marvel Groot Ballerino. Questo modello costruibile celebra uno dei più amati personaggi dei Guardiani della Galassia, pronto a conquistare grandi e piccoli con il suo irresistibile movimento danzante. Ogni dettaglio è stato progettato per catturare lo spirito vivace di Groot, trasformando un'icona dei cinecomic in un'esperienza ludica interattiva.

Con una manovella sul retro che attiva la sua danza, braccia snodabili e una testa rotante, Groot Ballerino è un pezzo da esposizione e anche un compagno di gioco versatile. Completano il look accessori come cuffie, occhiali da sole e foglie decorative. Il suo vaso personalizzabile e le targhette intercambiabili aggiungono un tocco di personalità a questo set imperdibile.