Marvel: il set LEGO di Groot ballerino è sceso di prezzo su Amazon

Il set LEGO Marvel di Groot Ballerino è sceso di prezzo su Amazon. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questa segnalazione, potete trovarlo a 36,99€, con uno sconto del 18% sul prezzo consigliato indicato (44,99€). I dettagli relativi al set in questione sono disponibili passando dal box qui sotto, o cliccando su questo indirizzo. Il set LEGO Marvel di Groot Ballerino è venduto e spedito da Amazon.

Un'icona Marvel che balla: il set LEGO di Groot ballerino

Il fascino inconfondibile di Groot, il tenero e indimenticabile personaggio dei Guardiani della Galassia, prende vita con il set LEGO Marvel Groot Ballerino. Questo modello costruibile potrebbe rivelarsi sia un giocattolo da collezione, che un'esperienza interattiva e divertente con cui catturare tutta la magia del personaggio in questione in una versione danzante. Con dettagli curati e una funzione interattiva, il set è un invito irresistibile a portare un tocco di Marvel nella quotidianità, perfetto per bambini e appassionati di tutte le età.

Il modello, inserito in un vaso di fiori, si distingue per la possibilità di far danzare Groot ruotando una maniglia sul retro. Con accessori come cuffie, occhiali da sole e foglie extra, e targhette intercambiabili, ogni costruzione si trasforma in un piccolo lavoro di personalizzazione. Ideale per i fan della saga e gli amanti del divertimento creativo, il set include anche l'accesso all'app LEGO Builder, che offre una guida digitale intuitiva per una costruzione ancora più immersiva.