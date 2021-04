Guardiani della Galassia: James Gunn ha finito la prima versione dello script dello speciale natalizio

Il regista di Guardiani della Galassia, James Gunn ha svelato di aver concluso la prima stesura dello script dello speciale natalizio della saga, in arrivo nel 2022.

Guardiani della Galassia avrà uno speciale natalizio in arrivo su Disney+ nel mese di dicembre 2022 e James Gunn ha rivelato online di aver concluso la prima versione della sceneggiatura.

Il regista e sceneggiatore ha condiviso online un'immagine dello script che ha firmato con il nome di James "Long Elf" Gunn dichiarando: "Questa è la confezione. Il regalo è all'interno".

Rispondendo alle domande dei fan, James Gunn ha inoltre rivelato che lo speciale di Guardiani della Galassia sarà ambientato dopo gli eventi raccontati in Thor: Love and Thunder, il film diretto da Taika Waititi, ma prima degli eventi raccontati in Guardiani della Galassia vol. 3.

Il sequel dedicato alle avventure del supereroe interpretato da Chris Hemsworth arriverà nei cinema nel mese di maggio 2022 e tra gli interpreti ci saranno anche Chris Pratt, Karen Gillan, Dave Bautista e Pom Klementieff, interpreti rispettivamente di Star-Lord, Nebula e Mantis.

Gunn, che ha ammesso di aver apprezzato anche lo speciale natalizio di Star Wars tanto odiato dai fan, ritornerà prossimamente dietro la macchina da presa per dirigere Guardiani della Galassia vol. 3, in arrivo nei cinema nel 2023.