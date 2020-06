Guardiani della Galassia: ecco perché Amanda Seyfried ha rifiutato il ruolo di Gamora

Non tutti sanno che Amanda Seyfried avrebbe dovuto interpretare Gamora in Guardiani della Galassia, ruolo che è poi stato affidato a Zoe Saldana e che l'attrice di Mamma Mia! ha prontamente rifiutato per via delle troppe ore che avrebbe dovuto passare al trucco per diventare verde.

Guardiani della galassia: Zoe Saldana nei panni di Gamora in manette

Durante una recente intervista con Comicbook.com, Amanda Seyfried ha confermato che la spaventava molto diventare verde come Gamora e passare ore infinite al trucco per poter entrare nei panni del personaggio: "Non sono una grande fan dei film Marvel, è per questo che, a conti fatti mi son detta solo 'Ah, non voglio essere verde, troppo lavoro'. Ricordo Jennifer Lawrence quando, una volta, mi ha raccontato di quanto tempo ci voleva per diventare blu. Ho pensato: 'Dev'essere un inferno', perché ogni volta devi passare almeno due ore per essere pronta, e dopo devi anche togliere tutto. Era semplicemente questa la ragione del rifiuto".

Un rifiuto che ha spianato la strada a Zoe Saldana che ora è diventata uno dei protagonisti di spicco della saga Marvel, che tornerà presto con un terzo capitolo, Guardians of the Galaxy Vol. 3, diretto ancora una volta da James Gunn. Gamora è la figlia adottiva del super criminale Thanos, il super cattivo conosciuto meglio negli ultimi due capitoli dedicati agli Avengers, ed è l'ultima della propria razza. Fra le sue abilità vi sono una forza ed un'agilità sovrumane nonché un rapido fattore di guarigione.

Guardiani della Galassia: James Gunn annuncia un nuovo team per l'ipotetico volume 4

Guardiani della Galassia vol. 3 ritroverà nel cast Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Pom Klementieff e Karen Gillan, con Vin Diesel e Bradley Cooper che offriranno ancora le loro voci. Nel film è atteso anche Chris Hemsworth nei panni di Thor, perché come anticipato dal finale di Avengers: Endgame, il dio del tuono dovrebbe unirsi ai Guardiani nella loro nuova avventura.