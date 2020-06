Guardiani della Galassia: James Gunn annuncia un nuovo team per l'ipotetico volume 4

James Gunn, sceneggiatore e regista di Guardiani della Galassia, ha parlato di un eventuale quarto capitolo della saga Marvel e di un team tutto nuovo che potrebbe essere messo insieme dopo l'uscita di Guardiani della Galassia vol. 3, le cui riprese partiranno l'anno prossimo.

guardiani della galassia 2, la prima immagine

Dopo il nuovo The Suicide Squad per il DC Cinematic Universe, James Gunn tornerà all'MCU per completare la trilogia iniziata nel 2014 con Guardians of the Galaxy Vol. 3, dove vedremo la squadra al completo con Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Pom Klementieff e Karen Gillan. Se però la saga Marvel avrà un altro capitolo, questo team potrebbe cambiare.

Parlando con i fan durante un improvvisato Q&A su Instagram, al regista è stato chiesto se tornerebbe per un altro film della saga, e lui ha risposto: "È probabilmente il mio ultimo e probabilmente l'ultimo con la squadra attuale. Ma non si sai mai!"

Quindi, James Gunn non esclude del tutto il suo ritorno con Guardiani della Galassia vol.4, ma pensa che ci possa essere una squadra tutta nuova, un cambiamento forse dovuto agli avvenimenti che vedremo nel prossimo capitolo, in cui la storia dei personaggi che abbiamo tanto amato, Star Lord, Nebula, Gamora, Groot e Rocket, dovrebbe concludersi.

Al momento sono solo supposizioni e ipotesi basate su quello che James Gunn ha dichiarato, attendiamo notizie più certe per capire bene cosa accadrà.

Guardiani della Galassia Vol. 3, scritto e diretto da James Gunn, non ha ancora una data di uscita ufficiale, anche perché le riprese del film dovrebbero partire ufficialmente a Febbraio 2021. Nel cast tornano Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Pom Klementieff e Karen Gillan, con Vin Diesel e Bradley Cooper che daranno le voci a Groot e Rocket.