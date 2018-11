Guardiani della Galassia 3: Travis Knight alla regia?

Guardiani della Galassia 3, il nuovo cinecomic dedicato alle avventure degli eroi guidati da Star-Lord, è attualmente in attesa delle decisioni della Disney e al posto di James Gunn potrebbe esserci Travis Knight.

L'indiscrezione è apparsa online nelle ultime ore e la scelta sembra sia legata alle prime reazioni molto positive ottenute da Bumblebee, il nuovo progetto del filmmaker dopo i lungometraggi animati Kubo e la spada magica e Coraline e la porta magica.

Per ora Marvel e Disney non hanno ancora annunciato degli aggiornamenti riguardanti l'ultimo capitolo della trilogia, la cui produzione è stata posticipata senza però rivelare le nuove tempistiche previste per le riprese o per la distribuzione.

La situazione è comunque ancora avvolta dalla segretezza e si deve attendere per scoprire cosa accadrà al lungometraggio con protagonisti Chris Pratt, Dave Bautista, Bradley Cooper, Karen Gillan, Vin Diesel e Zoe Saldana.

Knight era comunque già stato considerato dallo studio per la potenziale regia di The Eternals, poi affidato a Chloe Zhao, e la collaborazione potrebbe concretizzarsi proprio in occasione di Guardiani della Galassia.