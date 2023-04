Guardiani della Galassia 3, Star-Lord non sa guidare nello spot che annuncia l'inizio delle prevendite

Il nuovo spot di Guardiani della Galassia 3 ci avvisa dell'apertura delle prevendite... E ci raccomanda di non salire mai in macchina con Star-Lord.

Guardiani della Galassia Vol. 3 arriverà tra poco più di un mese al cinema, ma le prevendite per i biglietti sono ormai alle porte, come ci ricorda il nuovo spot del film. Intanto, lo stesso filmato serve da utile promemoria: non conviene andare in macchina se guida Star-Lord... Chiedete a Nebula!

Siete pronti? Siete veramente pronti?

È ciò che ci chiede James Gunn nel nuovo spot promozionale di Guardiani della Galassia Vol. 3, mentre ci ricorda che tra poche ore sarà possibile acquistare i biglietti per il film conclusivo della saga sugli eroi Marvel più improbabili del grande schermo.

Il divertente video, oltre che da reminder per l'inizio delle prevendite, ci dà anche un assaggio delle abilità alla guida dei mezzi a quattro ruote da parte di Peter Quill a.k.a. Star-Lord (Chris Pratt), che non sembra molto a suo agio al volante, come verifica di persona la povera Nebula (Karen Gillan).

"Hey, avevo 8 anni quando ho lasciato la Terra!" ci ricorda Peter...

Cosac ci riserverà quest'ultimo capitolo diretto da James Gunn? Quale sarà la sorte dei Guardiani?

Lo scopriremo a partire dal 3 maggio, solo al cinema.