Guardiani della Galassia 3, Chris Pratt sulla fine del franchise: "Sono stati 10 anni incredibili"

Manca ancora un po' all'uscita nelle sale di Guardiani della Galassia Vol. 3, ma Chris Pratt nel corso di una recente intervista ha parlato dell'emozionante finale del film, che di sicuro sorprenderà i fan dei Marvel Studios.

"È stato davvero emozionante", ha rivelato Pratt. "È stato emozionante per così tanti motivi che sarebbe troppo lungo approfondire in questa intervista. Ma è stato semplicemente emozionante. Siamo molto grati che James Gunn l'abbia diretto e sia stato in grado di farlo. Sono grato che mi abbia offerto questo lavoro, tanto per cominciare. È stato gratificante, soprattutto dopo che la critica disse che probabilmente sarebbe stato il primo film Marvel a floppare".

"Sono stati 10 anni incredibili", ha continuato Pratt. "Quindi concluderlo in questo modo è stato un po' come l'ultimo giorno di scuola quando sei all'ultimo anno. Sei così eccitato all'idea che sia finita, ma allo stesso tempo non sai se rivedrai mai più nessuno dei tuoi amici. Alcuni di loro andranno al college, altri se ne andranno e altri ancora andranno nell'esercito. È come entrare in una nuova fase e in un nuovo capitolo della tua vita. È come voltare pagina. È emozionante, ma anche triste".

Guardiani della Galassia Vol. 3 arriverà nelle sale il 5 maggio 2023.