Guardiani della Galassia 3, i fratelli Russo: "James Gunn deve introdurre Nova!"

I fratelli Russo hanno rivelato che non hanno mai voluto utilizzare Nova in Avengers: Endgame perché James Gunn dovrebbe inserirla in Guardiani della Galassia 3!

Nonostante la distruzione di Xander prima di Avengers: Infinity War, Nova è stato un personaggio che i fratelli Russo non hanno mai preso in considerazione per i loro film corali del Marvel Cinematic Universe. Joe Russo ha dichiarato infatti:

"Non abbiamo mai preso in considerazione Nova, penso che stia meglio nell'universo dei Guardiani della Galassia, è affare di James Gunn ora. Avevamo tantissimi personaggi nei nostri progetti, non si può lanciare così qualcuno che non è mai stato introdotto. Non ha senso presentarli nell'ultimo capitolo di un libro."

Secondo un report dell'Hollywood Reporter, la produzione di Guardiani della Galassia Vol. 3 prenderà ufficialmente il via nel 2020, subito dopo The Suicide Squad. Con una sceneggiatura già pronta, tutti dalle parti di Marvel pare si aspettino dei tempi piuttosto brevi per la produzione del terzo film con protagonisti Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Sean Gunn, Michael Rooker e Pom Klementieff.

