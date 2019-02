Guardiani della Galassia Vol. 3, Kevin Feige rassicura: "Useremo lo script di James Gunn!"

Per vedere Guardiani della Galassia Vol. 3 dovremo attendere ancora a lungo, ma almeno su un aspetto i fan possono stare tranquilli: nonostante i rumor, la sceneggiatura di James Gunn sarà alla base del film.

Dopo il licenziamento di James Gunn da parte di Disney, Guardians of the Galaxy Vol. 3 è finito in stallo e mentre Gunn è passato alla rivale DC dove scriverà e dirigerà Suicide Squad 2, ai Marvel Studios sul futuro dell'ultimo capitolo della sua trilogia regna l'incertezza.

Interrogato sulla questione, il capo di Marvel Kevin Feige non si è sbilanciato, ma ha ammesso: "Quando un progetto viene ritardato, viene ritardato. Al momento non abbiamo ancora annunciato una data d'uscita, ma prima o poi lo faremo. Ma la di là di aver stabilito che useremo la sceneggiatura di James Gunn, per adesso non sappiamo altro perché ci stiamo concentrando su altri progetti."

A quanto sappiamo finora, le riprese di Guardians of the Galaxy Vol. 3 si sarebbero dovute tenere entro il 2019, ma per adesso nessun regista è legato al progetto che è chiaramente destinato a slittare, come conferma lo stesso Kevin Feige.

