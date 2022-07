Guardiani della Galassia 3, James Gunn: "Gli effetti visivi non sono pronti per le visualizzazioni ripetute"

James Gunn ha spiegato il motivo per cui il trailer di Guardiani della Galassia 3 lanciato in anteprima al San Diego Comic-Con non è ancora disponibile in rete.

Il regista di Guardiani della Galassia 3, James Gunn, ha svelato il motivp per cui il trailer mostrato in anteprima al pubblico del San Diego Comic-Con 2022 non è ancora stato diffuso in rete: gli effetti visivi non sarebbero ancora pronti per le visualizzazioni ripetute.

Il logo di Guardiani della Galassia vol. 3

Nel corso del panel Marvel Studios ospitato al Comic-Con di San Diego nella mitica Hall H, Guardiani della Galassia Vol. 3 ha tenuto banco con le prime immagini e l'annuncio dei nuovi arrivi nel cast, ma il pubblico a casa, per il momento, è rimasto a bocca asciutta. James Gunn è intervenuto su Twitter per spiegare il motivo.

"Vorrei che tutti aveste potuto vederlo", ha risposto il cineasta a un fan indignato per la decisione della Marvel di non pubblicare il trailer online. "Ma non è solo la Marvel, è anche una mia scelta. Anche se adoro il teaser, alcuni effetti visivi non sono ancora pronti per visioni ripetute e un'ispezione ravvicinata - ricordate che abbiamo finito il film da poco - quindi dovrete aspettare ancora un po'! Scusate!"

Speciale San Diego Comic-Con 2022: tutti gli eventi e gli ospiti

Come riportato nella descrizione diffusa da Variety, nel trailer di Guardians of the Galaxy Vol. 3 Gamora non ha più memoria dei suoi compagni membri dell'equipaggio dei Guardiani. Il trailer anticipa anche l'origine di Rocket e un Adam Warlock tutto ricoperto d'oro, interpretato dal nuovo arrivato del MCU Will Poulter. Groot appare come un giovane adulto. La clip, accompagnata dalle note del brano di The Flaming Lips Do You Realize, conferma anche che la candidata all'Oscar per Borat 2 Maria Balakova interpreterà Cosmo the Space Dog.

"Questa è la fine di quella storia", ha dichiarato James Gunn al Comic-Con, riconfermando che Vol. 3 sarà il suo ultimo film della saga dei Guardiani della Galassia. "Mi dispiace. Alcune storie hanno una fine. Non significa che tutti muoiano".

Guardians of the Galaxy Vol. 3 arriverà al cinema a maggio 2023.