Guardiani della Galassia Vol. 3: le prime immagini e nuovi arrivi nel cast

Guardiani della Galassia Vol. 3 è stato presentato al San Diego Comic-Con 2022 e online sono apparse alcune immagini del teaser trailer, non distribuito online.

Nel filmato si vede infatti un flashback legato al passato di Rocket sulle note di Do You Realize? dei The Flaming Lips. Nel video appaiono anche Adam Warlock, Groot da adulto e Gamora in versione Ravager.

James Gunn ha spiegato che Guardians of the Galaxy Vol. 3 concluderà la storia iniziata nel primo film della saga svelando le origini di Rocket, che è stato vittima di un esperimento scientifico.

Nel film apparirà anche l'Alto Evoluzionario e Chukwudi Iwuji è entrato nella Hall H indossando il suo costume e pronunciando frasi come "Non vedo l'ora di dissezionarvi tutti e scoprire cosa posso imparare".

Gunn ha inoltre ribadito che il film sarà l'ultimo per il team dei Guardiani: "Questa è la fine di quella storia. Mi dispiace. Alcune storie devono finire. Non significa che tutti muoiono".

Il film, come anticipano le reazioni al teaser da parte di chi era in sala, si preannuncia come un mix di momenti molto emozionanti e altri più divertenti.

Maria Bakalova, inoltre, avrà la parte di Cosmo, il cane spaziale.