Grey's Anatomy, Ellen Pompeo svela: 'Operavamo su pezzi di animali morti, puzzavano terribilmente'

Ellen Pompeo e Katherine Heigl si sono riunite per un'intervista video concessa a Variety in cui hanno parlato dei giorni insieme nella serie.

Per il celebre format Actors on Actors, Variety ha reclutato Ellen Pompeo e Katherine Heigl, star della celebre Grey's Anatomy, e le due hanno discusso di alcuni dei retroscena dello show, come quando utilizzavano parti di animali morti per simulare le operazioni chirurgiche sul set.

"Ai tempi usavamo molte parti di animali veri nelle operazioni chirurgiche. Dopo ore e ore sotto le luci, l'odore iniziava a essere terribile. Si indossava una mascherina, che aiutava, ma non era un'esperienza piacevole. I piedi iniziavano a far male mentre tu eri lì a fissare il cuore e l'intestino di una mucca", ha ricordato la Pompeo alla collega.

Heigl ha aggiunto: "Ricordo che arrivati alla seconda stagione eravamo ormai così desensibilizzati da essere in grado di mangiare ramen sopra l'intestino della mucca. Quando ci dicevano: 'Ok, siamo pronti a girare'. Noi rispondevamo: 'Ok, grazie...'. Abbiamo smesso di preoccuparcene. È allora che pensi: 'Le cose sono andate troppo oltre'.

Ellen Pompeo: "Dopo Grey's Anatomy smetterò di recitare"

Ellen Pompeo ha detto addio a Grey's Anatomy di recente, anche se continuerà a fornire la propria voce in qualità di narratrice fuori campo dello show.

Durante la stessa conversazione, la Pompeo ha svelato che il pilota di Grey's Anatomy ha rischiato di non andare in onda.