Grey's Anatomy 22: ecco come si è conclusa la storia di Owen e Teddy

La stagione 22 della serie Grey's Anatomy si è conclusa mostrando l'addio al Grey Sloan Memorial Hospitel di Owen Hunt e Teddy Altman, interpretati da Kevin McKidd e Kim Raver.

Se non volete anticipazioni su quanto accaduto nella puntata non proseguite con la lettura della notizia che contiene gli spoiler relativi alla conclusione della storia dei due personaggi.

Come si è conclusa la storia di Owen e Teddy

Kevin McKidd ha debuttato in Grey's Anatomy nella quinta stagione, che è stata trasmessa negli Stati Uniti dal 2008. Kim Raver è invece entrata nel cast l'anno dopo, salutando temporaneamente lo show alla fine dell'ottavo capitolo della storia dei medici e dei tirocinanti. L'attrice è poi rientrata tra le fila degli interpreti nella quindicesima stagione.

I due personaggi, nel corso del medical drama, hanno avuto una lunga storia d'amore che li ha portati anche a sposarsi e a divorziare.

Grey's Anatomy. Kevin McKidd e Kim Raver in una scena del midseason finale nella ventunesima stagione.

L'episodio trasmesso su ABC ha ora concluso la storia di Owen e Teddy con un, forse inaspettato, happy ending. Nel finale della stagione 22 della serie, che è stato diretto da McKidd, Teddy riceve un inquietante messaggio vocale lasciato da Hunt, convincendosi che sia morto nel crollo di un ponte e rendendosi conto che non vuole vivere senza averlo accanto. Il suo ex, che ha salvato una famiglia dall'annegamento, è giunto nel frattempo alla stessa conclusione, pur incoraggiandola ad accettare un posto di lavoro importante a Parigi.

Il commento delle star al lieto fine

Kevin ha svelato di essere sempre stato convinto che il suo personaggio sarebbe dovuto uscire di scena compiendo un gesto eroico, ma gli autori hanno poi deciso che fosse giusto muoversi verso una direzione più positiva, soprattutto considerando il numero molto elevato di morti mostrate nella serie Grey's Anatomy. L'attore ha sottolineato: "Il mondo è un posto piuttosto oscuro e spaventoso in questo momento, quindi è bello mandare un messaggio di speranza, rinnovamento, rinascita, persone che vanno avanti nel capitolo successivo della loro vita e si rinnovano l'una con l'altra".

Kim ha invece spiegato che, insieme a Kevin, si è resa conto che il destino dei loro personaggi avrebbe dovuto essere positivo. L'attrice ha inoltre ricordato: "Un altro pregio di Shonda Rhimes è che permette a questi personaggi di essere davvero imperfetti e di commettere grossi errori, in modo che possano assumersi le proprie responsabilità, imparare e crescere, perché siamo tutti umani e non perfetti. Teddy aveva davvero bisogno di scoprire chi è e di cosa ha bisogno, e ci è riuscita anche grazie alle fantastiche amicizie femminili con Bailey e Amelia, quando cercava di negoziare il suo stipendio e quando si è candidata a capo della polizia con Richard. Ha imparato a farsi valere e a negoziare. Tutti quei percorsi che l'hanno portata ad avvicinarsi alla comprensione dei suoi bisogni e della sua identità hanno permesso a lei e a noi di vederla riunita con Owen, ma entrambi come individui forti".

Owen con Christina

L'interprete di Owen ha voluto inoltre offrire il suo punto di vista sulla coppia: "Nelle ultime due stagioni hanno davvero faticato, hanno provato di tutto, le cose sono andate male e si sono lasciati. Ma il fatto che si rendano conto di non poter vivere l'uno senza l'altra è bellissimo. Anche se ho sempre pensato che Cristina e Owen sarebbero stati insieme, credo che sia giusto che siano Teddy e Owen a camminare verso il tramonto".

Raver, che aveva spiegato quanto la serie sia stata importante per lei, ha invece ribadito: "Immagino di essere una romantica, ma non a discapito di Teddy, e credo che questo sia stato davvero importante per me: che Teddy sia rimasta fedele a se stessa e a ciò di cui ha bisogno. Alle donne in passato è stato chiesto di rinunciare a tutto per tutti, e non credo che Teddy l'abbia fatto. È stata capace di difendere se stessa e, so che sembrerà banale, di amare se stessa prima di poter vivere un grande amore. Doveva ripercorrere tutti i grandi errori della relazione, e forse il matrimonio aperto è stato un errore. Forse no. Ha fatto molta strada come individuo, come essere umano e come persona".