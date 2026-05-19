Grey's Anatomy: in arrivo uno spinoff ambientato in Texas

Shonda Rhimes e Meg Marinis sono al lavoro sul nuovo progetto ambientato nel mondo dei medici che debutterà nel 2027 sugli schermi di ABC.

Il mondo di Grey's Anatomy sta per espandersi ulteriormente: ABC ha infatti annunciato la realizzazione di uno spinoff che verrà prodotto da Shonda Rhimes.

La creatrice del medical drama svilupperà la nuova serie, ancora senza un titolo ufficiale, in collaborazione con Meg Marinis, showrunner e produttrice dello show cult.

I primi dettagli sulla nuova serie

Nel team della produzione dello spinoff di Grey's Anatomy ci sarà anche Ellen Pompeo, la protagonista dello show originale che tiene incollati agli schermi da oltre 20 anni gli spettatori di tutto il mondo.

La nuova serie arriverà sugli schermi nel 2027, all'interno della programmazione midseason.

La storia sarà ambientata in Texas e seguirà un team di medici che lavorano in una struttura che rappresenta l'ultima occasione di essere aiutati e curati prima di ritrovarsi nel 'nulla' per molti chilometri.

Lo spinoff non dovrebbe avere inizialmente nessun personaggio conosciuto dai fan dello show targato ABC. Negli episodi, secondo le fonti di Deadline, potrebbe però apparire Catherine Fox, il personaggio interpretato da Debbie Allen.

Meredith discute con la polizia di Seattle nel finale.

Le dichiarazioni della co-creatrice

Meg Marinis ha dichiarato: "Sono incredibilmente entusiasta nell'espandere l'universo di Grey's Anatomy".

La showrunner di Grey's Anatomy, che ha da poco salutato i suoi fan con l'episodio finale della stagione 22, ha aggiunto: "Questa opportunità darà vita a nuovi personaggi e storie che incarneranno lo stesso cuore, le stesse emozioni e lo stesso legame che il pubblico ha amato di Grey's per oltre due decenni, il tutto ambientato nel mio stato natale, il Texas. Sono così grata a Shonda Rhimes per aver creato questo mondo dinamico e mi sento così fortunata di poterne far parte".

Per ora non è stato svelato se Marinis sarà coinvolta con l'incarico di showrunner anche nel nuovo progetto e bisognerà attendere per scoprire qualche ulteriore dettaglio.