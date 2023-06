Grey's Anatomy: Ellen Pompeo e Katherine Heigl svelano che il pilot ha rischiato di non andare in onda

Grey's Anatomy, una delle serie di maggior successo degli ultimi due decenni, aveva quasi rischiato di non andare in onda. Ellen Pompeo e Katherine Heigl, durante una conversazione organizzata da Variety, hanno condiviso degli aneddoti sul medical drama e sugli anni trascorsi sul set.

I ricordi delle due protagoniste

Ellen Pompeo, parlando con la collega, ha ricordato che inizialmente tra le fila di ABC non c'era molta fiducia in Grey's Anatomy, il medical drama creato da Shonda Rhimes. Katherine Heigl aveva infatti sottolineato: "Mi ricordo che ero nervosa all'idea che non andasse in onda. C'è stato un momento in cui non è stato chiaro. Non piaceva".

L'interprete di Meredith ha spiegato: "Saremo davvero gentili e non nomineremo l'executive che si è quasi lasciato sfuggire Shonda Rhimes. Non lo dirò, ma stava quasi per non mandare in onda il pilot! Potete fare le vostre ricerche e scoprire chi era. Provate a immaginare di essere quella persona".

Grey's Anatomy 19: il ritorno di Addison e l'attualità della legge sull'aborto nel medical drama

Un successo inaspettato

Ellen Pompeo nel ruolo della dottoressa Meredith Grey, nella serie Grey's Anatomy, episodio:'Crescere, che fatica...'

In base al racconto della protagonista, il "colpevole" potrebbe essere Stephen McPherson, il presidente di ABC Entertainment che era piuttosto contrario alla produzione della serie. Lo show è attualmente arrivato a quota 19 stagioni e ritornerà nella prossima stagione nonostante Ellen Pompeo si sia concessa una pausa dallo show, rimanendo coinvolta come voce narrante e produttrice dello show.

Ellen, parlando con Katherine, ha inoltre ricordato la reazione al debutto della serie: "Era andato in onda domenica sera dopo Desperate Housewives. La mattina del lunedì avevamo l'ultimo giorno di riprese della prima stagione. Siamo arrivati al lavoro e tutti stavano impazzendo. I dati di ascolto erano elevati".