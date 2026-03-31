Grey's Anatomy non dirà addio ai suoi fan: ABC conferma il rinnovo per la stagione 23

La serie creata da Shonda Rhimes continuerà a raccontare la storia di Meredith Grey e degli altri medici e tirocinanti per un altro anno.

Grey's Anatomy continua a stabilire record: la serie targata ABC ha infatti ottenuto il rinnovo per la stagione 23 da parte del network. La serie è stata creata da Shonda Rhimes ed è il medical drama più longevo di sempre arrivato sugli schermi televisivi.

I protagonisti di Grey's Anatomy

Lo show ha come protagonista Ellen Pompeo nel ruolo di Meredith Grey che, dalla stagione numero 19, ha deciso di limitare il suo impegno nello show per dedicarsi ad altri progetti come attrice, rimanendo tuttavia coinvolta come voce narrante, produttrice esecutiva e compiendo alcune apparizioni nel corso delle puntate.

Meredith discute con la polizia di Seattle nel finale.

Grey's Anatomy, dopo il debutto avvenuto nel 2005, ha continuato a registrare ottimi dati riguardanti le visualizzazioni e nel 2025 è stata la serie più vista su Disney+ e Hulu, mentre i dati Nielsen hanno svelato che è stato lo show più visto in streaming negli Stati Uniti su tutte le piattaforme.

Nello show sono stati coinvolti Chandra Wilson nel ruolo di Miranda Bailey, James Pickens Jr in quello di Richard Webber, Camilla Luddington che ha la parte di Jo Wilson, Caterona Scorsone che è Amelia Shepherd, Jason George nei panni di Ben Warren. Tra gli interpreti ci sono poi Chris Carmack, Anthony Hill, Alexis Floyd, Harry Shum Jr, Adelaide Kane, Midori Francis, Niko Terho, e Trevor Jackson.

Due importanti addii alla serie

Nelle prossime puntate, tuttavia, non torneranno Kevin McKidd e Kim Raver che hanno annunciato il loro addio allo show. La loro uscita di scena avverrà nel finale della stagione 22, concludendo così la storia di Owen Hunt e Teddy Altman. I due attori hanno rilasciato un comunicato ufficiale per condividere i propri ringraziamenti per l'esperienza vissuta nel medical drama e ringraziare i fan, oltre a tutte le persone coinvolte nella serie targata ABC.

Rimane quindi da chiedersi quanto a lungo i fan continueranno a rimanere sintonizzati sulle storie di Meredith e degli altri medici da Seattle, anche se la storia potrebbe, per sua natura, continuare ancora a lungo.