Ellen Pompeo: "Dopo Grey's Anatomy smetterò di recitare"

La dottoressa Meredith Gray potrebbe essere l'ultimo ruolo da attrice di Ellen Pompeo secondo quanto rivelato dalla stessa candidata al Golden Globe che, di recente, ha ammesso che desidera appendere il suo cappello da attrice una volta che Grey's Anatomy volgerà al termine.

"Non sto dicendo che non reciterò mai più, potrei farlo tranquillamente, ma l'idea di continuare la mia carriera di attrice non mi entusiasma affatto", ha svelato la scorsa settimana la Pompeo, durante un episodio del podcast Ladies First di Laura Brown.

"La recitazione, anche se non ho interpretato un milione di ruoli diversi, è qualcosa che ormai conosco molto bene", ha aggiunto l'attrice. "Seduta in roulotte, in viaggio, girando questo ad Atlanta, girando quello a Vancouver. Non ho alcun desiderio di sedermi nelle roulotte alle 11 di sera e aspettare di girare le scene e farmi bussare alla porta per sapere quando posso pranzare. La recitazione è una cosa da ragazzi giovani!"

Ellen Pompeo, nel 2018, aveva confessato ad Entertainment Weekly che stava "cercando un cambiamento" nella sua carriera. D'altro canto, dopo aver negoziato uno stipendio di 20 milioni di dollari, l'attrice dichiarò: "Ho deciso di fare soldi, rimarrò fedele alla serie senza perseguire altre opportunità. Non ho avuto un'infanzia felice. Quindi l'idea di avere una vita familiare felice per me è la cosa più importante di tutte, mi serve per chiudere il buco del mio cuore".