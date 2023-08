Greta Gerwig voleva creare il suo Barbie Cinematic Universe già prima del miliardo di dollari al botteghino

Barbie potrebbe avere dei sequel? Potremmo assistere presto allo sviluppo di un Barbie Cinematic Universe? Greta Gerwig non sarebbe contraria all'idea, e a quanto pare, non lo era già da prima del successo al botteghino del film.

It's a Barbie (Cinematic) World

Barbie: Margot Robbie in un'immagine

Quando un film ha successo al botteghino e/o a livello di critica (ma soprattutto nel primo caso), è naturale che si pensi già a possibili sequel, prequel, e spin-off vari.

Anche il CEO di Mattel, Ynon Kreiz, è di questo avviso, come ha infatti dichiarato ai microfoni di Variety: "I film di successo si prestano alla creazione di altri film di successo. La nostra ambizione è quella di creare franchise cinematografici".

E se sono già circa 45 i progetti in lavorazione in casa Mattel, seguendo proprio questo tipo di ragionamenti, sembra che in un nuovo conto possano rientrare anche eventuali produzioni legate a Barbie.

Questo, se la volontà dichiarata da Greta Gerwig dovesse farsi realta...

"Ha un suo tono, un suo humor, una sua gioia... E, ovviamente, è un mondo così bello. Vorrei tornare a Barbie Land" affermava infatti la regista del film campione d'incassi ai microfoni di People, ben prima dell'arrivo della notizia del nuovo record di Barbie al botteghino.

Arrivano nuovi film di Barbie?

La stessa Gerwig, tuttavia, aveva ammesso di non stare attivamente pensando già alla prossima mossa, anzi, il focus era tutto sul film in uscita, come giusto che sia.

Ma come osservava anche Margot Robbie - protagonista e produttrice del film - quando le è stata posta la domanda da Time Magazine "Potrebbe andare in un milione di modi diversi d'ora in poi".

E in effetti tutto è possibile ora, sebbene sia forse ancora presto per parlarne per davvero, specialmente visto il clima attuale a Hollywood.

Certo è che il materiale non mancherebbe, e Mattel ne sarebbe più che entusiasta... Ma staremo a vedere.