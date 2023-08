Barbie da record: è il primo film diretto da una donna a superare il miliardo di dollari di incasso

Terzo fine settimana consecutivo di dominio assoluto per Barbie di Greta Gerwig al box-office. Altri 53 milioni di dollari incassati per il film con Margot Robbie e Ryan Gosling e un calo soltanto del 43% rispetto al weekend precedente. Soltanto in Nordamerica, Barbie ha raccolto 459 milioni di dollari e si tratta del primo film diretto esclusivamente da una donna a superare il miliardo d'incasso, un traguardo storico.

Ottimo risultato negli USA anche per Oppenheimer, con 28,7 milioni incassati nell'ultimo weekend, e un calo del 39%. Per il film di Christopher Nolan sono 552 milioni di dollari incassati a livello mondiale.

Nel film diretto da Greta Gerwig, Barbie (Margot Robbie) vive a Barbieland insieme a tutte le altre versioni di Barbie e tutte le versioni di Ken, compreso il suo fidanzato (Ryan Gosling). Un giorno la bambola Mattel scopre di non essere perfetta ed è costretta a partire per il mondo reale cercando di ritrovare quella felicità che sembra perduta per sempre.

Nel cast del film anche America Ferrera, Michael Cera, Ariana Greenblatt, Rhea Perlman, Will Ferrell, Connor Swindells e Kate McKinnon.

