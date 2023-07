Barbie: uno spinoff su Ken è già in fase di sviluppo? La risposta di Greta Gerwig

Il live-action di Barbie ha ammaliato chi lo ha già visto, e la stampa ne sta tessendo le lodi... Ma c'è davvero uno spin-off su Ken già in lavorazione? Scopriamo cosa ha da dire in merito Greta Gerwig.

Mancano pochissimi giorni, e finalmente avremo tutti modo di vedere Barbie al cinema. E mentre le prime reazioni elogiano il film con Margot Robbie e Ryan Gosling, dei rumor vorrebbero uno spin-off su Ken già in lavorazione in casa Warner Bros. Ma cosa ne pensa di queste voci la sceneggiatrice e regista della pellicola, Greta Gerwig?

Barbie sembra essere solo l'inizio

Quando un progetto si rivela un successo ancor prima del suo effettivo debutto, è naturale iniziare a pensare al futuro. Dopotutto, una IP come Barbie è raramente sinonimo di fallimento (guardate solo quanti lungometraggi animati sono stati prodotti negli ultimi anni!), e anche il film di Greta Gerwig sembra destinato a fare grandi numeri al botteghino (la critica lo ha già approvato a pieni voti).

Barbie è solo l'inizio: Mattel ha in mente 45 progetti basati sui suoi giocattoli

Sarà per questo che tanti altri progetti stanno avendo la strada spianata in casa Mattel, e sarà per questo che già si parla di uno spin-off sul Ken di Ryan Gosling, che secondo lo scooper Daniel Richtman, sarebbe già in fase di sviluppo per Warner Bros., sebbene non vi siano ancora potenziali sceneggiatori e/o registi a esso legati.

Ma sarà davvero così? Sentiamo che risposta ha dato Greta Gerwig quando le è stata posta la domanda.

"Onestamente, al momento tutto il mio focus è diretto verso questo film e nel tenere incrociate le dita per la sua uscita nelle sale. Vedremo, poi, cosa accadrà dopo" è stato il commento (piuttosto vago) della Gerwig, che tuttavia non ha effettivamente smentito le voci.

Ci sarà davvero uno spin-off su Ken? Per ora, non possiamo saperlo, ma di certo possiamo contare i giorni che mancano all'uscita di Barbie al cinema.