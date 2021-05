Golden Globe: anche Netflix boicotta edizioni future del premio

Netflix ha annunciato che per ora non avrà più a che fare con i Golden Globe ela Hollywood Foreign Press Association.

Netflix ha annunciato che per ora non avrà più a che fare con la Hollywood Foreign Press Association e i Golden Globe. Lo conferma l'Hollywood Reporter, che ha pubblicato una lettera di Ted Sarandos, responsabile dei contenuti per la piattaforma, rivolta alle alte sfere della HFPA, in risposta a un comunicato sui cambiamenti che l'organizzazione intende effettuare dopo varie critiche sulla sua etica professionale e composizione demografica.

Questo un passaggio della lettera di Sarandos: "Come molti nella nostra industria, abbiamo aspettato l'annuncio di oggi [giovedì, n.d.r.] nella speranza che riconosceste la vasta gamma di problemi in seno alla HFPA e forniste un percorso chiaro per il cambiamento." Così non è stato, e ciò che l'organizzazione ha proposto - un'espansione del 50% dei propri ranghi nei prossimi diciotto mesi - è giudicato insufficiente da molti dei potenti di Hollywood, anche perché, come riportato dall'Hollywood Reporter, circa il 10% dei membri era contrario a queste nuove misure. Pertanto, Sarandos ha annunciato che fino a nuovo ordine Netflix cesserà ogni collaborazione con la HFPA.

Questo avrebbe ripercussioni serie per la serata dei Golden Globe, dove la piattaforma è da alcuni anni tra le presenze più importanti, con il numero maggiore di nomination (i film premiati quest'anno erano Ma Rainey's Black Bottom, I Care a Lot e Il processo ai Chicago 7). La posizione di Netflix è stata appoggiata sui social da Ava DuVernay e Shonda Rhimes, quest'ultima direttamente coinvolta in una delle controversie legate alla HFPA: la scarsa professionalità con cui era stata organizzata la conferenza stampa apposita per la serie Bridgerton, in apparenza snobbata perché priva di star riconoscibili.

Tra coloro che si sono espressi al riguardo c'è anche Scarlett Johansson, che ha contestato un certo sessismo in seno all'organizzazione in sede di attività stampa e invitato Hollywood a fare un passo indietro e smettere di collaborare con la HFPA.

