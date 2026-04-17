Stranger Things: Storie dal 1985, Will avrà un legame speciale con uno dei nuovi personaggi

Il 23 aprile arriverà su Netflix lo spinoff che sarà ambientato nel periodo temporale compreso tra gli eventi delle stagioni 2 e 3.

La serie animata spinoff di Stranger Things, intitolata Storie dal 1985, sembra mostrerà Will stringere un legame importante con un personaggio inedito.

Il progetto, composto da 10 puntate, arriverà sugli schermi di Netflix il 23 aprile e gli eventi al centro della trama saranno ambientati nel periodo compreso tra la seconda e la terza stagione.

L'importanza del nuovo personaggio

Il creatore di Stranger Things: Storie dal 1985 (che arriverà anche nei cinema), Eric Robles, ha condiviso qualche anticipazione durante una recente intervista in cui ha parlato di Nikki Baxter, il personaggio che avrà la voce di Odessa A'zion nella versione originale.

Il filmmaker ha sottolineato: "Quando stavamo parlando di quello che avrebbe potuto offrire Nikki alla storia, ci siamo resi conto che Will ha affrontato realmente molto, ma non ha avuto qualcuno con cui parlare realmente, giusto? Mike è coinvolto nel rapporto con El attualmente. Lucas e Max stanno affrontando i loro drammi personali, e Dustin è lì fuori vivendo la prossima grande avventura".

Robles, parlando con GamesRadar+, ha quindi aggiunto: "Non c'era semplicemente qualcuno con cui Will potesse realmente entrare in connessione in quel modo. Quindi ci è semplicemente piaciuta l'idea di introdurre qualcuno che non lo avrebbe mai giudicato e lo guardasse reagendo in stile: 'Zombie Boy è un soprannome fantastico. Stai scherzando? Vanne fiero, amico'. L'idea di qualcuno che gli desse quella forza era realmente grandiosa e ci ha permesso di dargli qualcuno con cui parlare e lo facesse crescere".

Robles ha sottolineato: "Nel corso delle stagioni si è realmente evoluto, e speriamo semplicemente che un po' di tutto quello sia dovuto al fatto che Nikki era nella sua vita".

Cosa racconterà lo show animato

La storia raccontata nelle puntate prenderà il via nell'inverno del 1985, quando gli orrori del Sottosopra sembrano sul punto di svanire, celati anche dalla nevicata che imbianca la città. Undici, Mike, Will Dustin, Lucas e Max sono ritornati alla loro vita normale e alle partite di Dungeons & Dragons, trascorrendo in serenità le loro giornate.

Al di sotto del ghiaccio, tuttavia, qualcosa di terrificante si è risvegliato e potrebbe essere legato al Sottosopra o all'Hawkins Lab. I protagonisti dovranno correre contro il tempo per risolvere il mistero e salvare Hawkins.

Stranger Things: Storie dal 1985, un'immagine della serie animata

Gli attori coinvolti nella realizzazione delle puntate di Stranger Things: Storie dal 1985 sono Brooklyn Davey Norstedt nel ruolo di Undici, Jolie Hoang-Rappaport nei panni di Max, Luca Diaz come Mike, Ej (Elisha) Williams che sarà Lucas, Braxton Quinney nel ruolo di Dustin, Ben Plessala che dà voce a Will, e Brett Gipson nei panni di Hopper. Il cast è composto anche da Odessa A'zion, Janeane Garofalo, e Lou Diamond Phillips.