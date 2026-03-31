Belve e altri titoli Rai arrivano su Disney+: lo storico accordo tra le due aziende

Rai e Disney+ hanno firmato un accordo che porterà agli abbonati Disney+ alcuni tra i più iconici titoli dell'azienda italiana

Un'intesa destinata a segnare il panorama dell'intrattenimento italiano: Rai e Disney+ hanno ufficializzato un accordo che porterà alcuni dei titoli più iconici della TV pubblica direttamente sulla piattaforma streaming.

L'operazione, gestita attraverso Rai Com, rappresenta un passo strategico per entrambe le realtà: da un lato Rai amplia la propria visibilità digitale, dall'altro Disney+ rafforza il catalogo locale con contenuti già fortemente radicati nel pubblico italiano.

Belve: Francesca Fagnani in studio

Belve e The Floor disponibili subito dopo la messa in onda

Tra le novità più rilevanti spicca l'arrivo di Belve, il celebre talk condotto da Francesca Fagnani, che sarà disponibile su Disney+ già dal giorno successivo alla trasmissione su Rai 2.

Stessa modalità anche per The Floor - Ne rimarrà solo uno, il nuovo game show guidato da Paola Perego e Gabriele Vagnato. Una scelta che punta a intercettare nuove abitudini di visione, sempre più orientate all'on demand e alla fruizione multipiattaforma.

L'amica geniale: un'immagine della stagione 4

Su Disney+ le fiction Rai: da L'amica geniale a Il Collegio

L'accordo non si limita all'intrattenimento leggero. Disney+ arricchirà infatti la propria offerta con una selezione di fiction e programmi tra i più amati della Rai. Tra questi c'è anche L'amica geniale, tratta da Elena Ferrante e co-produzione internazionale resa famosa in tutto il mondo; poi Mina Settembre, Braccialetti rossi, Un passo dal cielo, Màkari e la serie cult Il Collegio.

Questi titoli andranno ad aggiungersi a produzioni Rai già presenti sulla piattaforma, come Doc - Nelle tue mani e Il Commissario Ricciardi, insieme alle produzioni originali Disney+ italiane come I Leoni di Sicilia.

Disney punta a valorizzare i contenuti locali

L'accordo tra Rai e Disney+ si inserisce in una strategia più ampia della piattaforma, che in Europa collabora già con importanti broadcaster come Atresmedia, RTVE, ITVX, ARD, ZDF e SIC.

L'obiettivo è chiaro: rafforzare la narrazione locale all'interno di ecosistemi digitali globali, raggiungendo un pubblico più ampio e soprattutto più giovane. Come sottolineato dall'AD Rai Giampaolo Rossi, questa partnership rappresenta un'estensione naturale del percorso digitale già intrapreso con RaiPlay, oggi forte di milioni di utenti e di un catalogo sempre più ricco.

Dello stesso avviso Karl Holmes, che ha evidenziato come la collaborazione consolidi un rapporto pluridecennale tra le due aziende, aprendo nuove opportunità per portare le storie italiane a un pubblico internazionale.