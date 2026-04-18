Antonella Elia finalista al GF Vip, Paola Caruso attacca: “La denuncio”

Dopo la decima puntata del Grande Fratello VIP Antonella Elia è la prima finalista ufficiale. Il pubblico ha scelto di premiarla al televoto, preferendola alle altre concorrenti in nomination, ovvero Alessandra Mussolini, Adriana Volpe e Lucia Ilardo. Una decisione che ha sorpreso molti nella Casa e che ha segnato un momento importante nel percorso del reality.

Paola Caruso contro il televoto: "Sono schifata"

La reazione più forte è stata quella di Paola Caruso, che già durante la diretta aveva espresso il suo malcontento alla conduttrice Ilary Blasi. "Spacco tutti i cactus così anche io vado in finale se questo è il mood", ha dichiarato a caldo, aggiungendo: "Io sono schifata, a lettere cubitali". La Caruso ha anche rifiutato inizialmente di partecipare a una prova, sottolineando di non condividere la scelta del pubblico.

Tensione dopo la diretta: minacce legali e accuse pesanti di Paola al pubblico

La situazione è degenerata dopo la puntata. Mentre gli altri concorrenti brindavano alla prima finalista, Paola Caruso ha continuato a sfogarsi duramente contro Antonella Elia. "Vinci così poi pagherai il mio avvocato", ha detto, parlando apertamente di possibili azioni legali. Secondo la Caruso, alcuni comportamenti della coinquilina meriterebbero l'intervento di un giudice. Le parole si sono fatte via via più pesanti, con accuse e insulti che hanno acceso ulteriormente il clima nella Casa.

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Antonella Elia ha risposto alle accuse con tono ironico: "Sta male, la cosa degli avvocati fa ridere". Una replica che però non ha calmato Paola Caruso, che ha continuato ad attaccare, arrivando a criticare anche il pubblico da casa per la scelta fatta. "Sono disgustata. Tu sei una poveretta, ma il problema è di chi ti ha votato, di chi è fuori. Questo è orribile. Tu sei sola, triste, sei catatonica e quindi il pubblico ti sostiene".

Antonella Elia brinda alla finale

Clima sempre più teso nella Casa del GF Vip

Dopo il brindisi il monologo di Paola Caruso è continuato nel giardino: "Sono avvelenata, non va bene che è in finale. Tutto questo è vergognoso, lei deve andare a casa. Lei è una psicopatica, in una società normale verrebbe emarginata, messa in un angolo". Poi, rivolgendosi a Renato Biancardi, ha detto: "Devi ssere obiettivo a tua figlia la faresti frequentare una così? Io a mio figlio no"

Lo scontro tra le due concorrenti ha evidenziato un clima sempre più acceso all'interno del reality. Le parole di Paola Caruso, particolarmente dure, potrebbero ora finire sotto l'attenzione della produzione. Come ricordato da altri concorrenti, tra cui Renato Biancardi, i toni utilizzati sembrano aver superato il limite: "Antonella non ha ucciso nessuno", ha commentato il creator napoletano, invitando a ridimensionare la situazione.