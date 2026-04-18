La Promessa anticipazioni 19 aprile: Curro si isola, Catalina allontana i gemelli

La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Curro è distrutto dalla morte di Eugenia e si affida solo ad Angela. Catalina accetta di far dormire i gemelli con Emilia per permettere ad Adriano di guarire.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Durante i preparativi del battesimo, Eugenia, ormai totalmente instabile, prende in ostaggio il piccolo Andrés. Quando Adriano tenta di intervenire, la donna gli spara, ferendolo, e fugge con il neonato. Solo il sangue freddo di Curro evita il peggio: il ragazzo convince la madre a consegnargli il bambino, ma un istante dopo Eugenia si toglie la vita gettandosi nel vuoto, morendo davanti ai suoi occhi.

Il dramma di Curro non finisce qui: il Duca Lisandro, per evitare scandali, nega alla donna persino il funerale, scatenando l'ira del ragazzo e di Manuel. Nel frattempo, al piano di sotto, avviene un altro terremoto: Catalina licenzia Petra, ritenendola responsabile della rovina di Padre Samuel. La governante abbandona il palazzo non come una vinta, ma come una minaccia vivente: sputando veleno contro i colleghi e i Luján.

Martina è interpretata dall'attrice Amparo Piñero

La Promessa anticipazioni: Curro nel baratro, solo Angela squarcia il buio

Per Curro, il mondo si è fermato nel momento in cui ha visto sua madre lanciarsi nel vuoto. Il ragazzo è letteralmente sconvolto e inconsolabile. Schiacciato dal senso di colpa per non aver potuto evitare il gesto estremo e furioso per il modo in cui Lisandro ha liquidato la sepoltura della donna, Curro decide di allontanarsi da tutti.

Rifiuta il conforto di Manuel e le scuse dei Luján, chiudendosi in un isolamento pericoloso. L'unica persona che riesce a farsi varco nella sua corazza è Angela: la ragazza, con pazienza e amore, è l'unica figura in grado di lenire, anche se solo in minima parte, il suo immenso tormento.

Adriano ferito da Eugenia

Adriano tra la vita e la morte: una difficile ripresa

Sebbene fuori pericolo dopo lo sparo ricevuto da Eugenia, la convalescenza di Adriano si sta rivelando più dura del previsto. Il giovane mezzadro è debole e tormentato dai dolori della ferita, ma c'è un ostacolo insormontabile al suo riposo: il pianto incessante dei gemellini. La tensione nervosa che ha colpito la tenuta sembra essersi trasmessa ai piccoli, che non smettono un attimo di lamentarsi, impedendo ad Adriano il sonno necessario per guarire.

Il piano di Emilia: i gemelli cambiano stanza

Catalina, vedendo il marito sempre più provato e temendo una ricaduta che potrebbe essergli fatale, si trova davanti a un dilemma. È in questo momento di crisi che interviene Emilia. L'infermiera, mossa dal desiderio di rendersi utile (nonostante i suoi piani di partenza siano ancora in sospeso), propone una soluzione insolita: far dormire i gemelli nella propria camera.

Catalina, seppur a malincuore per il distacco dai figli, accetta la proposta. È una mossa necessaria per non ritardare la guarigione di Adriano, ma questo allontanamento forzato dai piccoli non farà che aumentare il senso di angoscia della marchesina.