Amici 25 stasera su Canale 5: ospiti e sfide del 18 aprile

Questa sera, sabato 18 aprile, su Canale 5, in prima serata, va in onda la quinta puntata del serale di Amici di Maria De Filippi. Alcuni allievi hanno già lasciato la scuola nelle precedenti puntate; l'ultima è stata Caterina, della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Dieci ragazzi sono ancora nella casetta, determinati a conquistare la vittoria finale. Ecco cosa vedremo oggi tra sfide, ospiti e momenti di spettacolo.

Questa news non contiene spoiler sugli eliminati, ma propone un'anteprima degli ospiti che animeranno la serata Qui troverete invece le anticipazioni complete con gli esiti delle gare e allievi eliminati o al ballottaggio.

Gli ospiti della puntata del 18 aprile

Tra gli ospiti annunciati dalla redazione ci sono Vanessa Incontrada e Luca Laurenti. Questa settimana, a divertire il pubblico in studio e da casa, ci sarà Carlo Amleto, dal 23 aprile impegnato nella sesta stagione di LOL: Chi ride è fuori su Prime Video. Lo spazio della musica è affidato a Biagio Antonacci e all'ex allievo Nicolò Filippucci, reduce dalla vittoria a Sanremo Giovani.

Gigi D'Alessio giudice di Amici 25

Cosa vedremo stasera

A valutare le esibizioni di cantanti e ballerini sarà una giuria composta da quattro volti noti:

Gigi D'Alessio, new entry di questa edizione

Cristiano Malgioglio, alla sua quarta esperienza

Amadeus, confermato dopo l'esordio ad Amici 24

Elena D'Amario, al secondo anno nel ruolo di giudice

Le sfide della quinta puntata

Come nelle precedenti puntate, anche stasera assisteremo alle sfide tra le squadre in tre manche; al termine di ognuna verrà deciso un allievo destinato al ballottaggio per l'eliminazione.

Quali sono gli allievi rimasti in gara

Gli allievi sono stati divisi, come sempre, in tre squadre. Ecco come sono composti i team capitanati dai professori della scuola.

Squadra Zerbi-Celentano: Cantanti : Elena e Riccardo. Ballerini : Emiliano e Nicola

Squadra Peparini-Cuccarini: Cantanti : Angie e Lorenzo. Ballerini : Alex

Squadra Emanuel Lo-Pettinelli: Cantanti: Gard. Ballerini: Kiara e Alessio

Chi partecipa al fomat Password

Prosegue anche il gioco Password, il format - reso celebre negli Stati Uniti anche grazie alla conduzione di Jimmy Fallon - presentato da Alessandro Cattelan nel corso della puntata. Questa settimana si sfideranno Luca Laurenti e Amadeus contro Cristiano Malgioglio e Vanessa Incontrada.