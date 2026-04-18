Amici 25 stasera su Canale 5: ospiti e sfide del 18 aprile

Questa sera, sabato 18 aprile, su Canale 5, in prima serata, va in onda la quinta puntata del serale di Amici di Maria De Filippi. Alcuni allievi hanno già lasciato la scuola nelle precedenti puntate; l'ultima è stata Caterina, della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Dieci ragazzi sono ancora nella casetta, determinati a conquistare la vittoria finale. Ecco cosa vedremo oggi tra sfide, ospiti e momenti di spettacolo.
Questa news non contiene spoiler sugli eliminati, ma propone un'anteprima degli ospiti che animeranno la serata Qui troverete invece le anticipazioni complete con gli esiti delle gare e allievi eliminati o al ballottaggio.
Gli ospiti della puntata del 18 aprile
Tra gli ospiti annunciati dalla redazione ci sono Vanessa Incontrada e Luca Laurenti. Questa settimana, a divertire il pubblico in studio e da casa, ci sarà Carlo Amleto, dal 23 aprile impegnato nella sesta stagione di LOL: Chi ride è fuori su Prime Video. Lo spazio della musica è affidato a Biagio Antonacci e all'ex allievo Nicolò Filippucci, reduce dalla vittoria a Sanremo Giovani.
Cosa vedremo stasera
A valutare le esibizioni di cantanti e ballerini sarà una giuria composta da quattro volti noti:
- Gigi D'Alessio, new entry di questa edizione
- Cristiano Malgioglio, alla sua quarta esperienza
- Amadeus, confermato dopo l'esordio ad Amici 24
- Elena D'Amario, al secondo anno nel ruolo di giudice
Le sfide della quinta puntata
Come nelle precedenti puntate, anche stasera assisteremo alle sfide tra le squadre in tre manche; al termine di ognuna verrà deciso un allievo destinato al ballottaggio per l'eliminazione.
Quali sono gli allievi rimasti in gara
Gli allievi sono stati divisi, come sempre, in tre squadre. Ecco come sono composti i team capitanati dai professori della scuola.
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Squadra Zerbi-Celentano: Cantanti: Elena e Riccardo. Ballerini: Emiliano e Nicola
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Squadra Peparini-Cuccarini: Cantanti: Angie e Lorenzo. Ballerini: Alex
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Squadra Emanuel Lo-Pettinelli: Cantanti: Gard. Ballerini: Kiara e Alessio
Chi partecipa al fomat Password
Prosegue anche il gioco Password, il format - reso celebre negli Stati Uniti anche grazie alla conduzione di Jimmy Fallon - presentato da Alessandro Cattelan nel corso della puntata. Questa settimana si sfideranno Luca Laurenti e Amadeus contro Cristiano Malgioglio e Vanessa Incontrada.