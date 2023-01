Golden Globe 2023: i pronostici nelle categorie principali secondo i bookmaker

In attesa della cerimonia di consegna dei Golden Globe 2023, diamo uno sguardo alle quote e ai pronostici dei bookmaker dei principali siti di scommesse.

La stagione dei premi 2023 entra nel vivo col ritorno in grande stile dei Golden Globe dopo le polemiche piovute addosso alla Hollywood Foreign Press Association nelle passate edizioni. In programma nella serata di martedì 10 gennaio dallo storico Beverly Hilton di Beverly Hills, in California, i Golden Globe sanciranno ancora di essere l'anticamera degli Oscar? Lo scopriremo a breve.

Nell'attesa alcuni dei migliori siti di scommesse sui Golden Globe, inclusi BetUS, BetOnline e Sportsbook.ag, hanno fornito le quote dei Golden Globe Awards Diamo allora uno sguardo ai pronostici nelle categorie principali secondo i bookmaker.

Golden Globe 2023: Tom Cruise e Will Smith snobbati, nessuna regista in nomination, è polemica

Miglior film drammatico

The Fabelmans (-165) è il favorito ai Golden Globe nella categoria Miglior film drammatico, seguito a ruota dal maggior incasso del 2022, Top Gun: Maverick, il secondo favorito a +325.

Secondo i bookmaker qualche sorpresa potrebbe provenire da Avatar: La via dell'acqua (5/1), Elvis (6/1) e TAR (10/1), i tre outsider della categoria. Ma secondo i più Steven Spielberg ha giù la vittoria in tasca.

Miglior film commedia

Michelle Yeoh è la favorita nella categoria miglior attrice comica, ma il suo Everything Everywhere All at Once vincerà il Golden Globe? Secondo i pronostici lo farà visto che è a quota -300 (1/3).

A dargli battaglia ci penserà l'inglese Gli spiriti dell'Isola a quota +160. Il film vanta otto candidature ai Golden Globe - il maggior numero dai tempi di Ritorno a Cold Mountain nel 2004 - e un cast in stato di grazia.

Seguono a distanza Glass Onion - Knives Out (18/1), Babylon (22/1) e Triangle of Sadness (40/1).

Miglior attore in un dramma

Il favorito assoluto in questa categoria è Austin Butler per la sua interpretazione di Elvis Presley nel film di Baz Luhrmann con -175. Seecodo i pronostici, il Golden Globe 2023 per il miglior attore in un film drammatico saarà una corsa a due tra Butler e Brendan Fraser (+125) per The Whale di Darren Aronofsky.

Distaccati Bill Nighy (Living) a 14/1, Hugh Jackman (The Son) a 16/1 e Jeremy Pope (The Inspection) a 20/1. Sembra non valga la pena scommettere su di loro.

Miglior attrice in un dramma

La star di TAR Cate Blanchett è la grande favorita in questa categoria con una quota scommesse di -250 (2/5), e sarà difficile veder vincere qualcuno che non sia lei o Michelle Williams (The Fabelmans), a quota +250 (5/2).

Le altre tre candidate hanno comunque offerto performance memorabili. Ma Viola Davis (The Woman King) a +650, Ana de Armas (Blonde) a un 14/1 e Olivia Colman (Empire of Light)a 16/1, probabilmente, dovranno accontentarsi di vedere Cate Blanchett che ritira questo premio.

Miglior attore in una commedia

Favorito assoluto, il protagonista de Gli spiriti dell'isola Colin Farrell, a quota -800, è la prima e unica scelta possibile per i bookmaker.

A 5/1, Daniel Craig (Glass Onion) potrebbe rappresentare l'outsider più papabile, seguito da Diego Calva (Babylon) a 9/1 e Adam Driver (Rumore bianco) a 16/1. Ralph Fiennes (The Menu) è dato a 25/1. Difficile che la spunti, ma se lo facesse chi scommette su di lui sbancherebbe.

Miglior attrice in una commedia/musical

Come nel caso di Colin Farrell, anche Michelle Yeoh (Everything All At Once) è la favorita a quota -800 (1/8).

Margot Robbie (Babylon) è la seconda favorita a +425, seguita da Emma Thompson (Il piacere è tutto mio) a 12/1, Anna Taylor-Joy (The Menu) e Lesley Manville (Mrs. Harris Goes to Paris) a 20/1.

Golden Globe 2023: le previsioni nelle categorie televisive

Miglior serie drammatica

Lo spin-off di Breaking Bad, Better Call Saul (-105), guida i pronostici tallonata, a 2/1 da Scissione. Segue l'accoppiata HBO di The Crown (+450) e lo spin-off de Il Trono di Spade, House of the Dragon (+550).

Ozark è a 14/1, per chi vuole scommettere sul dramma poliziesco di Netflix con Jason Bateman e Laura Linney, ma senza dubbio quest'ultima soluzione è un azzardo, almeno sulla carta.

Miglior attore in una serie drammatica

La succitata stagione finale di Better Call Saul è una delle ragioni principali per aspettarsi che Bob Odenkirk (-250) vinca il premio come miglior attore nella categoria TV Drama qui, ma la sua recitazione è stata superba in Breaking Bad e altrettanto impressionante nello spinoff.

Aspettatevi che Adam Scott (Severance) a +180 ottenga la sua giusta quota di voti dalla Hollywood Foreign Press Association, ma Odenkirk è molto sottovalutato a causa della natura del suo personaggio e questo potrebbe essere il momento della rivincita.

Jeff Bridges (Old Man) è dato a 6/1, Diego Luna (Andor) a 20/1 e Kevin Costner (Yellowstone) a 20/1. Niente da fare, quest'anno questa è la categoria di Bob Odenkirk.

Miglior attrice in una serie drammatica

Imelda Staunton (The Crown) a +275 e Laura Linney (Ozark) a +600 potrebbero sfidare la favorita Zendaya ai Golden Globe a -200 nella categoria Miglior attrice in un dramma televisivo il 10 gennaio, ma i critici sembrano sempre amare la giovane stella di Euphoria.

Emma D'Arcy (House of the Dragon) a +600 (6/1) e Hilary Swank (Alaska Daily) a +140 (14/1) meritano di essere prese in considerazione agli 80esimi Golden Globe Awards del 10 gennaio, ma sembra proprio che Zendaya vincerà anche stavolta e questo -200 (1/2) potrebbe aumentare nei prossimi giorni.

Miglior attore in una serie comica

Il grande favorito qui è Jeremy Allen (The Bear) a quota -350, ma Bill Hader (Barry) a +525 potrebbe rivelarsi la sorpresa di questa categoria.

Solo le star di Only Murders in the Building, Steve Martin (+575) e Martin Short (8/1), possono sottrarsi voti a vicenda mentre il veterano e stimato Danny Glover (Atlanta) a 16/1 potrebbe avere una bella quotazione sul tabellone delle scommesse, ma è difficile che batta i favoriti.

Miglior attrice in una serie comica

Questa è la categoria più incerta, in cui le quote variano maggiormente. Quinta Brunson (Abbott Elementary) è data favorita a -190 da Sportsbetting, seguita a ruota da Jenna Ortega (Mercoledì) a -125.

Jean Smart (Hacks) se la gioca a +120 (12/1), tallonata da Selena Gomez (Only Murders in the Building) a +200 (20/1) e Kaley Cuoco (The Flight Attendant) a 33/1. Chi vincerà?