Golden Globe 2025: come seguire la cerimonia in streaming dall'Italia stanotte

La stagione dei premi entra nel vivo con la cerimonia dei Golden Globe 2025, condotta dall'attrice comica Nikki Glaser (prima donna a condurre da sola l'evento, che figura anche tra i nominati), che verrà ospitata nel lussuoso Beverly Hilton Hotel di Los Angeles.

Negli USA la cerimonia di consegna degli 82° Golden Globe verrà tramessa in diretta sulla CBS e in streaming su Paramount+ con Showtime a partire dalle due di notte (ora italiana) di oggi, 5 gennaio.

Quest'anno Viola Davis riceverà il Cecil B. DeMille Award e Ted Danson il Carol Burnett Award. Il film Emilia Pérez e la serie Disney+ The Bear si presentano come i favoriti della serata in virtù del numero di nomination ricevute, ma la cerimonia potrebbe riservare non poche sorprese. Wicked, The Substance e Challengers si sfideranno nella categoria Miglior musical o commedia, mentre Selena Gomez, nominata sia per il cinema con Emilia Perez che per la tv con la serie Only Murders in the Building, sarà una delle protagoniste della serata.

Golden Globe 2025: le previsioni nelle categorie TV, da The Bear a Shogun

Come seguire la cerimonia dall'Italia

La cerimonia di consegna dei Golden Globe 2025 in streaming potrà essere seguita in streaming su YouTube dall'Italia a partire dalle ore 02:00 di notte.

Il red carpet e i presentatori della serata

Confermate tra le star che interverranno per consegnare le preziose statuette dorate ai vincitori nelle categorie televisive e cinematografiche Andrew Garfield, Anthony Mackie, Anthony Ramos, Anya Taylor-Joy, Ariana DeBose, Aubrey Plaza, Auli'i Cravalho, Awkwafina, Brandi Carlile, Catherine O'Hara, Colin Farrell, Colman Domingo, Demi Moore, Dwayne Johnson, Edgar Ramírez, Elton John, Gal Gadot, Glenn Close, Jeff Goldblum, Jennifer Coolidge, Kaley Cuoco, Kate Hudson, Kathy Bates, Ke Huy Quan, Kerry Washington, Margaret Qualley, Melissa McCarthy, Michael Keaton, Michelle Yeoh, Miles Teller, Mindy Kaling, Morris Chestnut, Nate Bargatze, Nicolas Cage, Rachel Brosnahan, Rob McElhenney, Salma Hayek Pinault, Sarah Paulson, Seth Rogen, Sharon Stone, Vin Diesel, Viola Davis e Zoë Kravitz.

Il pre-show dei Golden Globes 2025, in collaborazione con Entertainment Tonight e Variety, inizierà a mezzanotte e mezza sulle piattaforme Variety e Penske Media, e sarà visibile sul canale YouTube di ET e sul sito web dei Golden Globe.