Golden Globes 2025, tutti i vincitori: trionfano Emilia Perez e Shogun, niente da fare per Vermiglio

Tra i vincitori dei Golden Globes 2025, si parla poco italiano. Non ce l'ha fatta Vermiglio, il film di Maura Delpero, a vincere la statuetta, e non ce l'ha fatta neppure Isabella Rossellini. In compenso la prima grande cerimonia di premiazione nel mondo dello spettacolo per il nuovo anno, che si tenuta a Los Angeles nella notte tra il 5 e il 6 gennaio, potrebbe aver già detto molto su chi si contenderà i premi più ambiti nella notte degli Oscar.

Chi ha vinto i Golden Globes 2025 per film e serie tv

Emilia Perez viaggiava con il vento in poppa, con le sue dieci nomination e quattro riconoscimenti vinti, e altrettanto è successo, nella categoria serie tv, a Shogun, che si è aggiudicata anche il prestigioso Golden Globe come migliore serie drammatica.

Più sorprese ci sono state tra i premi assegnati agli interpreti. Se Adrien Brody era dato per favorito già alla vigilia, non era affatto scontata la statuetta a Fernanda Torres come migliore attrice in un film drammatico (doveva vedersela con Angelina Jolie, Nicole Kidman, Kate Winslet, Tilda Swinton e Pamela Anderson), nè quella di Sebastian Stan come miglior interprete in un film comedy o musical.

Miglior film drammatico

The Brutalist

A Complete Unknown

Conlcave

Dune - Parte Due

Nickel Boys

September 5

Miglior film (musical o comedy)

Anora

Challengers

Emilia Perez

A Real Pain

The Substance

Wicked

Miglior colonna sonora

Conclave

The Brutalist

Il robot selvaggio

Emilia Perez

Challengers

Dune - Parte Due

Miglior canzone originale in un film

"The Last Showgirl" (Roadside Attractions), "Beautiful That Way" by Miley Cyrus, Lykke Li, and Andrew Wyatt

"Compress/Repress" from "Challengers"

"Emilia Pérez" (Netflix), "El Mal" by Clément Ducol, Camille and Jacques Audiard

"Better Man" (Paramount Pictures) - "Forbidden Road" by Robbie Williams, Freddy Wexler & Sacha Skarbek

"Kiss the Sky" from "The Wild Robot"

"Emilia Pérez" (Netflix), "Mi Camino" by Clément Ducol and Camille

Miglior film straniero

All We Imagine As Light

Emilia Perez

Io sono ancora qui

The Girl With the Needle

The Seed of the Sacred Fig

Vermiglio

Miglior attore protagonista in un film drammatico

Adrien Brody - The Brutalist

Timothee Chalamet - A Complete Unknown

Daniel Craig - Queer

Colman Domingo - Sin Sin

Ralph Fiennes - Conclave

Sebastian Stan - Yhe Apprentie

Miglior attrice protagonista in un film drammatico

Pamela Anderson - The Last Showgirl

Angelina Jolie - Maria

Nicole Kidman - Babygirl

Tilda Swinton - La stanza accanto

Fernanda Torres - Io sono ancora qui

Kate Winslet - Lee

Miglior attrice protagonista in un film (musical o comedy)

Amy Adams - Nightbitch

Cynthia Erivo - Wicked

Karla Sofía Gascón - Emilia Perez

Mikey Madison - Anora

Demi Moore - The Substance

Zendaya - Challengers

Miglior attore protagonista in un film comedy

Jesse Eisenberg - A Real Pain

Hugh Grant - Heretic

Gabriel LaBelle - Saturday Night

Jesse Plemons - Kinds of Kindness

Glen Powell - Hit Man

Sebastian Stan - A Different Man

Miglior attrice non protagonista

Selena Gomez - Emilia Perez

Ariana Grande - Wicked

Felicity Jones - The Brutalist

Margaret Qualley - The Substance

Isabella Rossellini - Conclave

Zoe Saldana - Emilia Perez

Miglior attore non protagonista

Yura Borisov - Anora

Kieran Culkin - A Real Pain

Edward Norton - A Complete Unknown

Guy Pearce - The Brutalist

Jeremy Strong - The Apprentice

Denzel Washington - Il Gladiatore II

Miglior sceneggiatura

Emilia Perez

Anora

The Brutalist

A Real Pain

The Substance

Conclave

Miglior film d'animazione

Flow - Un mondo da salvare

Inside Out 2

Memoir of a Snail

Oceania 2

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

Il robot selvaggio

Miglior regia

Jacque Audiard - Emilia Perez

Sean Baker - Anora

Andrew Berger - Conclave

Brady Corbet - The Brutalist

Coralie Sargeat - The Substance

Payal Kapadia - All We Imagine As Light

Cinematic and Box Office Achievement

Beetlejuice Beetlejuice

Deadpool & Wolverine

Il Gladiatore II

Inside Out 2

Twisters

Wicked

Il robot selvaggio

Miglior serie drammatica

Il giorno dello sciacallo

The Diplomat

Mr. & Mrs Smith

Shogun

Slow Horses

Squid Game

Miglior serie comedy

Abbott Elementary

The Bear

The Gentlemen

Hacks

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

Miglior miniserie o film TV

Baby Reindeer

Disclaimer

Monsters

The Penguin

Ripley

True Detective - Night Country

Miglior attore protagonista in una serie drammatica

Donald Glover - Mr. & Mrs. Smith

Jake Gyllenhaal - Presunto innocente

Gary Oldman - Slow Horse

Eddie Redmayne - Il giorno dello sciacallo

Hiroyuki Sanada - Shogun

Billy Bob Thornton - Landman

Miglior attore protagonista in una serie comedy

Adrian Brody - Nobody Wants This

Ted Danson - A Man on the Inside

Steve Martin - Only Murders in the Building

Jason Segel - Shrinking

Martin Short - Only Murders in the Building

Jeremy Allen White - The Bear

Miglior attore protagonista in una miniserie o serie limitata

Colin Farrell - The Penguin

Richard Gadd - Baby Reindeer

Kevin Kline - Disclaimer

Cooper Coch - Monsters: La storia di Lyle ed Erik Menendez

Ewan McGregor - Un gentiluomo a Mosca

Andrew Scott - Ripley

Miglior attrice protagonista in una serie drammatica

Kathy Bates - Matlock

Emma D'Arcy - House of the Dragon

Maya Erskine - Mr. & Mrs. Smith

Keri Russell - The Diplomat

Keira Knightley - Black Doves

Anna Sawai - Shogun

Miglior attrice protagonista in una serie comedy

Kristen Bell - Nobody Wants This

Quinta Brunson - Abbott Elementary

Ayo Edebiri - The Bear

Selena Gomez - Only Murders in the Building

Kathryn Hahn - Agatha All Along

Jean Smart - Hacks

Miglior attrice protagonista in una miniserie o serie limitata

Cate Blanchett - Disclaimer

Jodie Foster - True Detective: Night Country

Cristin Milioti - The Penguin

Sofia Vergara - Griselda

Naomi Watts - Feud: Capote vs. the Swans

Kate Winslet - The Regime

Miglior attrice non protagonista in una serie

Liza Colón-Zayas - The Bear

Hannah Einbinder - Hacks

Dakota Fanning - Ripley

Jessica Gunning - Baby Reindeer

Allison Janney - The Diplomat

Kali Reis - True Detective 4

Miglior attore non protagonista in una serie

Tadanobu Asano - Shogun

Javier Bardem - Monsters: La storia di Lyle ed Erik Menendez

Harrison Ford - Shrinking

Jack Lowden - Slow Horses

Diego Luna - La Machina

Ebon Moss-Bachrach - The Bear

Miglior performance in uno Stand-Up Comedy

Jamie Foxx

Nikky Glaser

Seth Meyers

Adam Sandler

Ali Wong

Ramy Youssef

A queste statuette vanno aggiunte il Carol Burnett Award e il Cecil B. DeMille Award consegnati rispettivamente a Ted Danson e Viola Davis purtroppo non durante la serata ufficiale.