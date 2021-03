Golden Globe 2021: vincono Nomadland e Borat 2, premio postumo a Chadwick Boseman

Nomadland e Borat 2 sono il miglior film drammatico e comico per i Golden Globe, che premiano il compianto Chadwick Boseman come miglior attore, nella categoria tv trionfano The Crown e La regina degli scacchi, la miglior canzone a Laura Pausini.

Non mancano le sorprese nella notte dei Golden Globe 2021, trasmessi per la prima volta in simultanea da Los Angeles e New York, coi candidati collegati nelle proprie case. La cerimonia condotta da Tina Fey ed Amy Pohler vede trionfare Nomadland come miglior film drammatico, con Chloe Zhao miglior regista, e Borat 2 come miglior commedia. Al compianto Chadwick Boseman il premio come miglior attore drammatico. Snobbato il favorito Mank.

Qui trovate l'elenco completo dei premi dei Golden Globe 2021:

Miglior Film - Drama: Nomadland

Miglior attore - Drama: Chadwick Boseman, Ma Rainey's Black Bottom

Miglior attrice - Drama: Andra Day, The United States vs. Billie Holiday

Miglior film - Commedia o Musical: Borat Subsequent Moviefilm

Miglior attore - Commedia o Musical: Sacha Baron Cohen, Borat Subsequent Moviefilm

Miglior attrice - Commedia o Musical: Rosamund Pike, I Care A Lot

Miglior regia: Chloé Zhao, Nomadland

Miglior attore non protagonista: Daniel Kaluuya, Judas and the Black Messiah

Miglior attrice non protagonista: Jodie Foster, The Mauritanian

Miglior sceneggiatura: Aaron Sorkin, Il processo ai Chicago 7

Miglior film straniero: Minari

Miglior film d'animazione: Soul

Miglior colonna sonora: Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste, Soul

Miglior canzone: Io Sì (Seen) (La vita davanti a sé)

TV

Miglior serie TV - Drama: The Crown

Miglior attore - Drama: Josh O'Connor, The Crown

Miglior attrice - Drama: Emma Corrin, The Crown

Miglior serie tv - Commedia o Musical: Schitt's Creek

Miglior attore in una serie tv - Commedia o Musical: Jason Sudeikis, Ted Lasso

Miglior attrice in una serie tv - Commedia o Musical: Catherine O'Hara, Schitt's Creek

Miglior serie Limited o Film TV: La regina degli scacchi

Miglior attore in una serie Limited o Film TV: Mark Ruffalo, I Know This Much Is True

Miglior attrice in una serie Limited o Film TV: Anya Taylor-Joy, La regina degli scacchi

Miglior attore non protagonista: John Boyega, Small Axe

Miglior attrice non protagonista: Gillian Anderson, The Crown

Due premi a testa per Nomadland e Borat: Subsequent Moviefilm, la sorpresa di Andra Day, miglior attore drammatica con il biopic The United States Vs. Billie Holiday, ma la vera sorpresa è vedere Mank snobbato completamente così come The Father, Promising Young woman e One Night In Miami.

L'Italia festeggia il premio per la miglior canzone andato a Laura Pausini per La vita davanti a sé di Edoardo Ponti, con Sophia Loren, con Io Sì. La canzone è frutto di una collaborazione di Diane Warren, Laura Pausini e Niccolò Agliardi. Il film Pixar Soul conquista i premi per il miglior film d'animazione e per la miglior colonna sonora.

Nelle categorie televisive a far la parte del leone sono le serie Netflix The Crown e La regina degli scacchi, ben quattro i premi per The Crown compreso quello per la miglior attrice non protagonista andato a Gillian Anderson. Jason Sudeikis miglior attore in una serie comica per Ted Lasso.