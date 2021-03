Godzilla vs. Kong stroncato dai fan dello Snyderverse furiosi con Warner Bros.

Alcuni fan di Zack Snyder starebbero bombardando Godzilla vs. Kong di recensioni negative perché sono furiosi con Warner Bros., colpevole di non voler proseguire lo Snyderverse.

Godzilla vs. Kong: Kong sfugge al raggio atomico di Godzilla

Godzilla vs. Kong è l'ultimo capitolo del franchise di WB e Legendary, il MonsterVerse, iniziato nel 2014. È il quarto film proveniente da quell'universo, ma il primo per vedere Godzilla e King Kong condividere lo schermo. Il MonsterVerse è uno dei tanti universi cinematografici che WB ha creato negli ultimi anni, come il Lego Universe e il DC Extended Universe.

Mentre la campagna #RestoreTheSnyderVerse supera il milione di tweet, c'è chi prende di mira Godzilla vs. Kong. La pagina IMDb del film ha una media voto utenti di 7.5, ma un piccolo gruppo di fan di Zack Snyder starebbe tentando di abbassare il voto postando recensioni negative da una stella per protesta nei confronti di WB.

Per il momento il boicottaggio di Godzilla vs. Kong, che si è verificato solo su IMDb, non sembra avere avuto molto successo, ma i fan indomiti di Zack Snyder potrebbero non fermarsi qui.