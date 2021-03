Godzilla vs Kong: le prime reazioni dei critici USA promuovono il film e la sua spettacolarità

Godzilla vs. Kong verrà distribuito nei cinema americani e su HBO Max il 31 marzo e online sono state condivise le prime reazioni all'epico scontro tra le due creature.

I giornalisti statunitensi che hanno potuto vedere il film in anteprima sembrano rimasti piacevolmente colpiti dai passi in avanti compiuti dalla saga con il nuovo capitolo del MonsterVerse.

In attesa della fine dell'embargo delle recensioni di Godzilla vs. Kong, i critici statunitensi hanno potuto pubblicare sui social delle breve opinioni, lodando in particolare la spettacolarità del progetto diretto da Adam Wingard.

Più di un giornalista ha sottolineato di non aver amato il film precedente, apprezzando invece le scene di battaglia tra i due "mostri" che danno il titolo al lungometraggio e non esprimendo invece lo stesso entusiasmo per il modo in cui sono stati delineati gli esseri umani coinvolti nella storia.

Tra gli elementi apprezzati di più ci sono gli effetti speciali che rendono Godzilla vs Kong incredibilmente spettacolare, la colonna sonora, e l'atmosfera un po' in stile anni '80.

Adam Holmes ha invece sottolineato che la mitologia alla base del racconto non è stata approfondita in modo adeguato, ma il risultato finale non deluderà i fan e gli spettatori alla ricerca di un'avventura visivamente in grado di conquistare e mantenere alta l'attenzione.

Ecco le prime reazioni:

Godzilla vs. Kong è tra le uscite Warner Bros. del 2021 che verranno distribuite in contemporanea nei cinema e in streaming su HBO Max. Nel cast Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Eiza González, Jessica Henwick, Julian Dennison, Kyle Chandler e Demián Bichir.

Questa la sinossi ufficiale di Godzilla vs. Kong: in un'epoca in cui i mostri camminano sulla Terra, la lotta dell'umanità per il suo futuro mette Godzilla e Kong in rotta di collisione. Le due forze della natura più potenti del pianeta si scontrano in una spettacolare battaglia durata secoli. Mentre Monarch si imbarca in una pericolosa missione in un terreno inesplorato e porta alla luce indizi sulle origini dei Titani, una cospirazione umana minaccia di spazzare via le creature, sia buone che cattive, dalla faccia della terra per sempre.