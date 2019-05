Godzilla vs. Kong: lo scontro sarà come Rocky vs. Ivan Drago!

Lo sceneggiatore di Godzilla vs. Kong ha anticipato che lo scontro tra i due epici mostri sarà come Rocky vs. Ivan Drago.

Godzilla II: King of the Monsters, Ghidorah il mostro a tre teste

Da domani è in uscita nei cinema italiani Godzilla II - King of the Monsters (se siete curiosi di scoprire il nostro giudizio sul film potete leggere la nostra recensione di Godzilla II - King of the Monsters), ma già si guarda al futuro del Monsterverse. Lo sceneggiatore del sequel Godzilla vs. Kong, Michael Dougherty, ha paragonato il combattimento tra i due super mostri della tradizione allo scontro tra Rocky e Ivan Drago.

Godzilla e King Kong si sono scontrati per la prima volta sul grande schermo nel 1962, nel film giapponese King Kong vs. Godzilla, ma la rivalità tra le creature è continuata ad aumentare attraendo sempre di più il grande pubblico. Con la creazione del Monsterverse nel 2014, Warner Bros. e Legendary Pictures hanno ridato linfa vitale a due delle più imponenti creature della tradizione. King Kong e Godzilla possono provenire da luoghi completamente diversi, ma il Monsterverse ha trovato il modo di metterli uno contro l'altro in un'epica avventura anticipata da Kong: Skull Island e Godzilla II - King of the Monsters.

Godzilla vs. Kong: rivelati i primi dettagli sulla trama

Per il momento lo sceneggiatore Michael Dougherty non è in grado di svelare i segreti di Godzilla vs. Kong, ma ecco cosa dichiarato: "Stiamo cercando di creare una situazione in stile Davide contro Golia. Perché tutti, nel momento in cui sentono dire che Godzilla si scontrerà con Kong, pensano che Kong non abbia speranze. Godzilla possiede il soffio radioattivo, ha dei poteri che l'altro non ha. Ma se davvero vi soffermate sul personaggio di Kong, capirete che in Skull Island era adolescente, ma adesso sta crescendo. Chissà come sarà cambiato dal primo incontro negli anni '70. Kong è estremamente intelligente. Essendo un primate, è abile nell'uso degli oggetti. E' veloce, è agile, potrebbe essere aumentato di taglia. E mi piace vedere l'outsider che combatte contro uno più forte di lui. E' come vedere Rocky che sfida Ivan Drago. Non sembra giusto, ma a quanto pare l'outsider nasconde delle sorprese."

Godzilla vs. Kong arriverà al cinema nel marzo 2020. Da domani troverete nei cinema italiani Godzilla II - King of the Monsters.