Godzilla vs. Kong: rivelati i primi dettagli sulla trama

Marica Lancellotti

Godzilla vs. Kong, il crossover tra Godzilla e Kong: Skull Island, è ufficialmente entrato in produzione.

A renderlo noto è stata la casa di produzione Legendary Pictures, che per l'occasione ha diffuso una prima, breve sinossi del film:

"In un'epoca in cui i mostri vivono sulla Terra, la lotta dell'umanità per la propria sopravvivenza pone Godzilla e Kong l'uno contro l'altro. Due delle più potenti forze della natura si scontreranno in uno spettacolare combattimento epocale. Mentre la Monarch si imbarca in una pericolosa missione in un territorio sconosciuto, alla scoperta dell'origine dei Titani, una cospirazione umana cerca di spazzare via creature buone e cattive dalla faccia della Terra".

Legends will collide. Production has officially begun on Godzilla vs. Kong. In theaters everywhere Summer 2020.#Godzilla pic.twitter.com/IyegYH5Agb — Legendary (@Legendary) 12 novembre 2018

Il progetto sarà un sequel Kong: Skull Island e dell'atteso Godzilla: King of the Monsters, in arrivo nelle sale a maggio 2019. La sceneggiatura è stata firmata da un gruppo di autori guidato da Terry Rossio.

Nel nutrito cast ci saranno Alexander Skarsgård, Brian Tyree Henry, Julian Dennison, Demián Bichir, Danai Gurira e Jessica Henwick. I protagonisti saranno, come già annunciato, Rebecca Hall, Kyle Chandler, Ziyi Zhang e Millie Bobby Brown.

Parlando della timeline, Adam Wingard aveva dichiarato: "Adesso stanno preparando Godzilla: King of the Monsters, che sarà diretto da Michael Dougherty, così il nostro film sarà ambientato nel presente. Avremo anche un paio di personaggi di Godzilla: King of the Monsters, ma sarà interessante vedere come Kong è cambiato negli anni. Lo vedete nel film ed è sempre sotto attacco. La situazione è precipitata da allora, avrà subito molte altre aggressioni perciò sarà ancora più furioso e un po' più vecchio."