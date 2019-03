Godzilla vs. Kong: le riprese del film si sono concluse!

Godzilla vs Kong, il film che mostrerà l'epico scontro tra le creature, arriverà nei cinema nel 2020 e sembrano essersi ufficialmente concluse le riprese del progetto.

L'attrice Eiza Gonzalez ha infatti condiviso un'immagine in cui indossa un paio di calzini "a tema" e la didascalia dichiara: "Nuovi calzini, Godzilla non approva. Si sono concluse le riprese! Non vedo l'ora che possiate tutti vedere questo film. Che avventura! Sono così felice di farne parte. Grazie Adam Wingard, Legendary Pictures, Warner Bros, arrivederci Australia, sei stata magnifica".

Godzilla vs. Kong debutterà nei cinema americani il 13 marzo 2020 e la sinossi anticipa: "La nuova storia segue gli eroici sforzi della Monarch e dei suoi membri di affrontare un gruppo di mostri dalle dimensione divine, tra cui il potente Godzilla, che si imbatte in Mothra, Rodan e la sua nemesi più grande: il re a tre teste Ghidorah. Quando queste superspecie antiche, che si credevano essere solo dei miti, riemergono di nuovo, l'umanità sarà in pericolo".

Il progetto sarà un sequel Kong: Skull Island e dell'atteso Godzilla: King of the Monsters, in arrivo nelle sale a maggio 2019. La sceneggiatura è stata firmata da un gruppo di autori guidato da Terry Rossio.

Nel nutrito cast ci saranno Alexander Skarsgård, Brian Tyree Henry, Julian Dennison, Demián Bichir, Danai Gurira e Jessica Henwick. I protagonisti saranno, come già annunciato, Rebecca Hall, Kyle Chandler, Ziyi Zhang e Millie Bobby Brown.