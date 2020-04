Godzilla vs Kong: Rebecca Hall rivela il suo legame con il film

Tra le pellicole più attese dei prossimi mesi spicca Godzilla Vs Kong, nuovo capitolo del MonsterVerse Legendary che vedrà nel cast Rebecca Hall, attrice che ha raccontato il suo legame con questo nuovo capitolo.

Durante un'intervista con Comicbook.com in occasione della serie Amazon Prima Tales from the Loop, Rebecca Hall ha parlato anche di Godzilla vs. Kong, film con il quale sente di avere un legame particolare perché è stato il primo lavoro svolto dopo la nascita della sua bambina: "È stato davvero divertente. È stato un ingaggio buffo per me. Ne ho ricordi molto specifici, perché è stato il primo lavoro che ho fatto dopo aver avuto mia figlia, che aveva sei mesi quando abbiamo iniziato. Siamo andati alle Hawaii e in Australia e lei ha trascorso molto tempo su una spiaggia pensando che fosse così che funzionava il mondo. Poi l'ho portata a Winnipeg per girare Tales from the Loop, e all'improvviso ha avuto molto freddo. Ma ci siamo divertiti tutti, è stato davvero bello"

Il film, che arriverà nelle sale probabilmente il prossimo anno, racconterà di un periodo in cui i mostri sono sulla Terra, la lotta dell'umanità per il suo futuro fa sì che Godzilla e Kong si trovino in rotta di collisione, battendosi in una lotta spettacolare. Mentre Monarch intraprende una pericolosa missione in un terreno inesplorato e scopre indizi sulle origini dei Titani, una cospirazione umana minaccia di spazzare via per sempre le creature, sia buone che cattive, dalla faccia della terra.

Il cast sarà composto, oltre che da Rebecca Hall, anche da Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Eiza González, Jessica Henwick, Danai Gurira, Kyle Chandler, Lance Reddick, Zhang Ziyi, Julian Dennison, Demián Bichir, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Van Marten.