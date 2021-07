Godzilla vs. Kong in arrivo in Premiere su Infinity+ dal 23 luglio al 5 agosto

Godzilla vs. Kong sarà disponibile in Premiere su Infinity+ dal 23 luglio al 5 agosto, per godere appieno scontro tra le leggendarie creature.

Dal 23 luglio al 5 agosto sarà disponibile in Premiere su Infinity+ l'attesissimo faccia a faccia tra due icone nell'avventura epica Godzilla vs. Kong, diretta da Adam Wingard.

Godzilla Vs Kong: Alexander Skarsgard in un primo piano

Qui trovate la recensione di Godzilla vs. Kong. I due mitici avversari si affronteranno in una spettacolare battaglia senza precedenti, con il destino del mondo in bilico. Kong e i suoi protettori intraprenderanno un viaggio pericoloso per trovare la sua vera casa, e con loro c'è Jia, una giovane ragazza orfana con la quale ha stretto un legame forte ed unico. Ma si troveranno inaspettatamente sul cammino di un Godzilla infuriato, che sta seminando distruzione in tutto il mondo. L'epico scontro tra i due titani, istigato da forze invisibili, è solo l'inizio del mistero che giace nel profondo della Terra.

Godzilla vs. Kongm è interpretato da Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Eiza González, Julian Dennison, Kyle Chandler e Demián Bichir.