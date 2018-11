Godzilla vs. Kong: Jessica Henwick entra nel cast del film

Godzilla Vs. Kong, il nuovo capitolo del franchise dedicato all'iconica creatura, avrà nel suo cast anche l'attrice Jessica Henwick, recentemente tra i protagonisti della serie Iron Fist con il ruolo di Colleen Wing.

Per ora non è stato rivelato il ruolo affidato alla giovane star e nel cast ci saranno anche Alexander Skarsgård, Brian Tyree Henry, Julian Dennison, Demián Bichir, Danai Gurira. I protagonisti saranno, come già annunciato, Rebecca Hall, Kyle Chandler, Ziyi Zhang e Millie Bobby Brown.

Il progetto sarà un sequel Kong: Skull Island e dell'atteso Godzilla: King of the Monsters.

La sceneggiatura è stata firmata da un gruppo di autori guidato da Terry Rossio.

Parlando della timeline, Adam Wingard aveva dichiarato: "Adesso stanno preparando Godzilla: King of the Monsters, che sarà diretto da Michael Dougherty, così il nostro film sarà ambientato nel presente. Avremo anche un paio di personaggi di Godzilla: King of the Monsters, ma sarà interessante vedere come Kong è cambiato negli anni. Lo vedete nel film ed è sempre sotto attacco. La situazione è precipitata da allora, avrà subito molte altre aggressioni perciò sarà ancora più furioso e un po' più vecchio."