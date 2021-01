Godzilla vs. Kong: il trailer infrange il record di Warner Bros.

A pochi giorni dall'uscita, il trailer dell'atteso Godzilla vs. Kong ha infranto un importante record di Warner Bros. diventando il trailer più visto dello studio nelle prime 24 ore.

Godzilla vs. Kong: Kong incatenato

Il trailer di Godzilla vs. Kong ha, infatti, totalizzato 25,6 milioni di visite su tutte le piattaforme nelle prime 24 ore: 15,8 milioni provengono dal canale YouTube Channel di Warner Bros., 9,8 milioni dai canali YouTube secondari che includono Legendary Pictures, Warner Bros. UK, HBO Max e il canale ufficiale di Godzilla vs. Kong. Il nuovo capitolo del MonsterVerse supera il risultato del trailer di The Batman che, dopo il lancio durante il DC FanDome, aveva totalizzato 22 milioni mentre il trailer di Dune è fermo a quota 20,8 milioni.

Potete leggere la nostra analisi del trailer di Godzilla vs. Kong.

Godzilla vs. Kong è tra le uscite Warner Bros. del 2021 che verranno distribuite in contemporanea nei cinema e in streaming su HBO Max. Nel cast Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Eiza González, Jessica Henwick, Julian Dennison, Kyle Chandler e Demián Bichir.

Questa la sinossi ufficiale di Godzilla vs. Kong: in un'epoca in cui i mostri camminano sulla Terra, la lotta dell'umanità per il suo futuro mette Godzilla e Kong in rotta di collisione. Le due forze della natura più potenti del pianeta si scontrano in una spettacolare battaglia durata secoli. Mentre Monarch si imbarca in una pericolosa missione in un terreno inesplorato e porta alla luce indizi sulle origini dei Titani, una cospirazione umana minaccia di spazzare via le creature, sia buone che cattive, dalla faccia della terra per sempre.

L'uscita di Godzilla vs. Kong è fissata per il 21 maggio 2021 nei cinema e, in contemporanea, su HBO Max negli USA.