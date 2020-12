Dune, The Matrix 4 e gli altri film Warner nel 2021 su HBO Max in contemporanea alle sale

Dune e The Matrix 4 sono solo alcuni dei titoli Warner in arrivo nel 2021 in contemporanea negli Stati Uniti nelle sale e su HBO Max.

Dune, The Matrix 4 e tutti gli altri titoli del listino Warner Bros nel 2021 saranno disponibili negli Stati Uniti nelle sale e in contemporanea in streaming su HBO Max.

La notizia, arrivata oggi a sorpresa, è stata motivata dall'incertezza riguardante la situazione dei cinema nei prossimi mesi a causa della chiusura forzata.

Attualmente Warner Bros ha intenzione di far uscire nel 2021 i seguenti titoli: The Little Things, Judas and the Black Messiah, Tom & Jerry, Godzilla vs. Kong, Mortal Kombat, Those Who Wish Me Dead, The Conjuring: The Devil Made Me Do It, In The Heights, Space Jam: A New Legacy, The Suicide Squad, Reminiscence, Malignant, Dune, The Many Saints of Newark, King Richard, Cry Macho, e Matrix 4.

I titoli seguiranno la strategia scelta per distribuire Wonder Woman 1984: per un mese saranno quindi disponibili in contemporanea in streaming e in sala, per poi rimanere programmati solo nei cinema.

Ann Sarnoff, CEO di WarnerMedia Chair, ha dichiarato: "Stiamo vivendo in un periodo senza precedenti che richiede soluzioni creative, tra cui questa nuova iniziativa di Warner Bros. Pictures Group. Nessuno vuole riportare i film sul grande schermo più di noi. Sappiamo che i nuovi contenuti sostengono le sale cinematografiche, ma dobbiamo bilanciare questo elemento con la realtà che la maggior parte dei cinema negli Stati Uniti funzioneranno in modo ridotto nel corso del 2021".

La responsabile ha inoltre sottolineato che gli appassionati di cinema potranno scegliere liberamente se tornare nelle sale pensando alla sicurezza.

A livello internazionale, questo modello ibrido, per ora non verrà replicato e quindi in Italia si dovrebbe procedere con la distribuzione tradizionale.