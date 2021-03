Godzilla vs. Kong: svelata la durata del monster movie

La durata di Godzilla vs. Kong è stata svelata: 1 ora e 53 minuti, secondo quanto anticipato, è il tempo di durata del film di Adam Wingard, ultimo capitolo del MonsterVerse targato Legendary Entertainment.

Godzilla vs. Kong: Kong incatenato

A fornire l'informazione è il sito francese AlloCine (via Kaiju News Outlet). Se confermato, Godzilla vs. Kong sarebbe il più breve tra tutti i titoli del MonsterVerse. primato, questo, che finora spettava a Kong: Skull Island, che ha una durata di 1 ora e 58 minuti.

Il fatto che Godzilla vs. Kong potrebbe essere più breve dei suoi predecessori, non significa che sarà meno ricco di azione. Il compositore della score, Junkie XL, ha recentemente rivelato che la pellicola conterrà una scena di combattimento su una portaerei della durata di 18 minuti. La scena, anticipata nei trailer del film, indicherebbe che si tratta del primo incontro tra i due mostri. Una scena di combattimento di 18 minuti sarebbe una delle più lunghe nella storia di MonsterVerse.

Godzilla 2 - King of The Monsters: visita ai Toho Studios di Tokyo

Godzilla vs. Kong promette dosi di epicità a profusione. Il film sarà distribuito in day and date al cinema e su HBO Max a partire dal 31 marzo prossimo e sarà vietato ai minori di 13 anni non accompagnati da un adulto. Tutti gli abbonati ad HBO Max non dovranno pagare costi aggiuntivi ma, automaticamente, potranno visionare il film sui loro device portatili e casalinghi.

Ambientato in un mondo in cui gli uomini convivono con i mostri, Godzilla vs Kong racconta la storia della Monarch, la coalizione comune tra diversi governi che studia le creature mostruose. Obiettivo dell'organizzazione è avviare una rischiosa missione in terre sconosciute per scoprire l'origine dei Titani in modo tale da poterli conoscere sempre più a fondo. Nel frattempo Godzilla e Kong iniziano a sfidarsi per decretare chi tra i due sia il vero Re dei Mostri. Lo scontro, però, nasconde una serie di sconvolgenti verità.