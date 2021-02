Godzilla vs. Kong: una scena di battaglia tra i due mostri dura ben 18 minuti

Junkie XL ha rivelato che, in Godzilla vs. Kong, i due protagonisti saranno protagonisti di una battaglia dalla durata di ben 18 minuti

Il compositore Junkie XL ha commentato una sequenza di Godzilla vs. Kong e ha rivelato l'incredibile durata della lotta che coinvolge i due protagonisti del film. Una scena particolare mostrerà uno scontro tra Godzilla e Kong su una portaerei e durerà ben 18 minuti!

A proposito di Godzilla vs. Kong, Junkie XL ha commentato la sequenza di 18 minuti di durata che mostra lo scontro aereo tra i due mostri protagonisti del film. Il compositore ha affermato: "Ovviamente non rivelerò la conclusione della sequenza. C'è una scena che dura 18 minuti, mostra uno scontro tra i due mostri ed è assurda". Grazie a questa dichiarazione di Junkie XL a Screen Rant, quindi, tutti i fan, adesso, sanno a cosa serve la portaerei che è comparsa nel trailer del film e possono iniziare a immaginare le dinamiche di lotta che avranno come protagonisti Kong e Godzilla.

Finora, il Monsterverse prodotto da Legendary ha dato vita a tre film diretti da registi diversi: Godzilla è stato firmato da Gareth Edwards, Kong: Skull Island da Jordan Vogt-Robert e Godzilla II da Michael Dougherty. Godzilla vs. Kong, invece, è stato diretto da Adam Wingard e sarà distribuito nei cinema statunitensi a partire dal prossimo 31 marzo.

Come riportato da CBR e a proposito del suo film, Adam Wingard ha dichiarato: "Voglio portare in scena le versioni più potenti di Kong e di Godzilla. Quello che avete visto finora è soltanto la punta dell'iceberg del Monsterverse". Il cast di Godzilla vs. Kong comprende i nomi di Alexander Skarsgard, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall e Brian Tyree Henry. Il film sarà disponibile anche su HBO Max a partire dal 31 marzo.